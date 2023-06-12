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Что происходит с телом, если регулярно пить пиво

Дмитрий Видоменко
12 июня 2023, 16:08 обновлено 12 июня, 16:12
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Пиво, особенно в жаркую погоду, обычно потребляется литрами. Главред решил разобраться в теме – "Пиво каждый день – последствия для тела".
Пиво
Извечный вопрос - что будет, если регулярно пить пиво / instagram.com/ol_mihael/nashmaster74

Среди пивоманов бытует время: "Пить пиво каждый день − это нормально". Но вот врачи и всякого рода эксперт с таким утверждением готовы поспорить. Ниже мы детально расскажем, какую пользу и какой вред несет пиво.

Что происходит с организмом, если каждый день пить пиво

Есть мнение, что употребление пива связано с увеличением минеральной плотности костей как у мужчин, так и у женщин, а употребление одного пива в неделю связано с более низким риском перелома бедра. Тем не менее говорят ученые, им еще необходимо провести дополнительные исследования по этому вопросу.

Но при этом регулярно употребление пива может нарушить сон человека. А в США представители Национального института злоупотребления алкоголем утверждают, что алкоголь в пиве может повлиять на коммуникативные пути человеческого мозга и даже повлиять на способность вашего мозга обрабатывать информацию.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале JMIR Mental Health, сравнило качество сна участников, употреблявших разное количество алкоголя, и обнаружило, что даже у тех, кто пьет мало (две или меньше порции по 0,33 л для мужчин, одна или меньше для женщин), качество сна снижается на 9,3%. При употреблении алкоголя печень начинает метаболизировать алкоголь, что может привести к плохому ночному сну.

По словам экспертов, при употреблении пива алкоголь выходит "на передний план", потому что печень в первую очередь избавляется от этого токсина. Еще поэтому, если человек хочет похудеть, то ему нужно минимизировать употребление спиртного, поскольку он может замедлить весь процесс сжигания жира.

Пиво
Регулярное употребление пива может увеличить риск хронических заболеваний. / instagram.com / abbatskoe/

Что будет, если пить пиво каждый день мужчине

Употребление пива может вызвать проблемы с пищеварением. При употреблении в больших количествах алкоголь может вызвать воспаление кишечника и вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью, согласно публикации 2017 года в журнале Alcohol Research. Алкоголь может негативно изменить бактерии в кишечнике и проникнуть в слизистую оболочку кишечника (синдром повышенной кишечной проницаемости), делая организм еще более восприимчивым к заболеваниям, связанным с алкоголем, включая алкогольную жировую болезнь печени.

Кроме того, регулярное употребление пива может увеличить риск хронических заболеваний. Ограничение количества напитков действительно имеет значение, когда речь идет о заботе о вашем здоровье в долгосрочной перспективе, особенно когда речь идет о снижении риска некоторых хронических заболеваний.

Кроме того, по данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск высокого кровяного давления.

Смотрите на видео сюжет ТСН: "Как пить пиво с пользой для здоровья":

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