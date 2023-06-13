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Что происходит с телом, если отказаться от хлеба: есть и минусы, и плюсы

Сергей Кущ
13 июня 2023, 12:24 обновлено 13 июня, 12:24
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Исключение хлеба из рациона может привести к различным изменениям в вашем организме и здоровье.
Что происходит с телом, если отказаться от хлеба
Что происходит с телом, если отказаться от хлеба / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Хлеб является одним из наиболее распространенных продуктов в нашем рационе. Однако, все больше людей принимает решение исключить хлеб из своего питания по разным причинам, включая потребность в снижении потребления углеводов, контроль веса или диетические ограничения.

Кстати, ранее мы писали какой хлеб самый полезный для здоровья: 5 здоровых видов и как их "опознать" по этикетке

Мы расскажем, что происходит с вашим телом, когда вы перестаете есть хлеб, и какие изменения это может вызвать для вашего здоровья.

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Потеря лишнего веса и контроль аппетита

Исключение хлеба из рациона может привести к потере лишнего веса. Хлеб содержит значительное количество углеводов, которые могут быть быстро усваиваемыми и вызывать чувство голода через некоторое время. Уменьшение потребления углеводов, включая хлеб, может помочь вам контролировать аппетит и снизить калорийный прием.

Исследователи обнаружили, что употребление двух ломтиков белого хлеба (120 граммов) в день увеличивает риск ожирения на 40%.

Улучшение пищеварения

Для некоторых людей хлеб может вызывать проблемы с пищеварением, особенно если они страдают от непереносимости глютена или чувствительности к нему. Исключение хлеба из рациона может привести к снижению вздутия, газообразования и других неприятных симптомов, связанных с пищеварением.

Улучшение уровня энергии

Хлеб, богатый углеводами, может вызывать резкие изменения уровня сахара в крови и чувство сонливости после приема пищи. При исключении хлеба из рациона, ваш уровень энергии может стать более стабильным, что поможет вам чувствовать себя бодрее и более продуктивным в течение дня.

Потребление более питательных продуктов

Исключение хлеба из рациона может побудить вас обратить внимание на другие более питательные продукты. Вместо того, чтобы заполнять свою тарелку хлебом, вы можете сосредоточиться на увеличении потребления овощей, белковых источников и здоровых жиров, что поможет вам получить более широкий спектр питательных веществ.

Потребность в замене хлеба

Если вы решите исключить хлеб из рациона, важно найти замену, чтобы обеспечить достаточное потребление углеводов и пищевых волокон. Вы можете обратиться к альтернативным источникам углеводов, таким как овощи, фрукты, гречка, киноа и другие злаки, которые могут дать вам необходимую энергию и питательные вещества.

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