Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

Пеларгония, также известная как комнатная герань, - это популярное декоративное растение, которое часто украшает дома. Его ценят благодаря красивым соцветиям различных оттенков. Это растение также обладает лечебными свойствами и во многих культурах считается магическим. В Древней Греции герань называли журавлем из-за формы пестика цветка, напоминающей клюв этой птицы. Согласно древнему преданию, кусты герани, поставленные у изголовья больного мальчика, помогли вернуть ему силы и здоровье. Поэтому считается, что пеларгония обладает положительной энергетикой, способной вдохнуть новую жизнь в человека. Связаны с геранью и другие приметы и суеверия. Также пеларгония имеет особенное значение на языке цветов.
Белая герань в доме - приметы
В некоторых культурах существует поверье, что белая герань привлекает в дом богатство и процветание. Также герань считается символом чистоты, невинности и надежды.
Супругам, которым не удается зачать ребенка, белая герань в спальне станет оберегом и помощником в реализации заветной мечты и поможет выносить и родить здорового ребенка.
Для юных и невинных девушек становится защитником чести и достоинства.
Аромат белой герани способствует комфортному и здоровому сну. Если вы спите плохо, а герань болеет, то переставьте вазон с растением на более освещенное место. Это позволит пеларгонии напитаться силой солнца и поделиться ею с человеком.
В то же время в других культурах белая герань может рассматриваться как знак неудачи и болезней, особенно если она начинает увядать или умирать.
Также говорят, что если вы дарите кому-то белую герань, то это может означать, что вы хотите избавиться от этого человека из своей жизни.
Красная герань в доме: приметы
Красная герань в некоторых культурах считается символом любви и страсти, а ее присутствие в доме может способствовать укреплению отношений между партнерами. Также красная герань помогает хранить верность и любовь, если супруги находятся в разлуке.
Мешочек в кармане с высушенными лепестками красной пеларгонии поможет встретить вторую половинку.
Также красная герань поглощает негатив и является мощным талисманом от любых скандалов и ссор.
Если красная герань начинает увядать, то это может быть знаком болезни у кого-то из членов семьи.
Что означает розовая герань
Пеларгония с бутонами розового цвета подойдет людям чувствительным, творческим, с развитой интуицией. Она может стать для них талисманом, принесет удачу в бизнесе и поможет раскрыть творческий потенциал.
Розовый цветок укрепляет брачные узы, помогает обрести любовь и счастье, а также защищает брак от ссор и приворотов.
Если зацвела розовая герань - скоро будет свадьба.
Если цветок заболел, пересмотрите дальние углы дома, переберите подарки и вещи, которые оставили другие люди. Возможно, кто-то пожелал забрать себе счастье и любовь из вашего дома.
Что символизирует оранжевая герань
Пеларгония с оранжевыми цветами больше всего подойдет для офиса. У нее есть сила примирять конкурентов и враждующие стороны.
Оранжевая герань резко снижает количество конфликтов, ссор и недобросовестной конкуренции.
Рекомендуется установить горшок с оранжевой геранью на северо-востоке — в секторе мудрости и знаний.
Герань на языке цветов
В эпоху романтизма влюбленные общались при помощи языка цветов. Подарив любимой тот или иной цветок, можно было описать всю гамму своих переживаний лучше всяких слов. Герань в таких молчаливых диалогах занимала особое место, ведь это растение на языке цветов означает чувство влюбленности и является символом общения, дружбы и уважения. Подарить любимой букет гераней означает сказать "Я счастлив около вас".
Значение герани на языке цветов зависит от ее цвета:
- белая герань символизировала чистоту и невинность любви к возлюбленной;
- розовая герань выражала радость любить и быть любимым;
- темно-красная герань выражала печаль или страдание влюбленного;
- ярко красная герань обозначала утешение, либо "Мне надо поговорить с тобой", а также "Всегда с тобой".
Причем сила эмоций зависела от количества цвтов в букете.
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