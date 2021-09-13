Что принимать для здоровья печени: пять лучших добавок

Цинк является важным элементом, который способствует делению клеток / ua.depositphotos.com

Хорошо функционирующая печень важна для того, чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, поэтому вам нужно хорошо с ней обращаться, чтобы она могла выполнять свою работу должным образом.

Само собой разумеется, что поддержание здорового образа жизни и ограничение потребления алкоголя - лучшие способы максимизировать функцию печени, однако определенные добавки и витамины могут помочь вашей печени хорошо работать.

Цинк

Цинк является важным элементом, который способствует делению клеток, а хронические заболевания печени могут привести к дефициту цинка в организме, пишет Express.co.uk.

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Исследования показали, что добавки цинка могут помочь защитить вашу печень от окислительного стресса, вызванного инфекцией гепатита С.

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Другие исследования показали, что длительный прием добавок цинка может помочь поддержать функцию печени у пациентов с заболеваниями печени.

Корень солодки

Корень солодки содержит активное соединение, называемое глицирризиновой кислотой, которое может помочь уменьшить воспаление печени и помочь в регенерации поврежденных клеток.

Клиническое испытание, проведенное в 2021 году, показало, что еженедельные инъекции глицирризиновой кислоты пациентам с гепатитом С помогают уменьшить симптомы.

Расторопша пятнистая

Расторопша пятнистая - это травяная добавка, полученная из пурпурного колючего растения, которое обычно встречается в Великобритании.

Растительное лекарственное средство действует как антиоксидант, и считается, что оно снижает ущерб, наносимый свободными радикалами печени после того, как орган усваивает токсичные вещества.

В составе расторопши есть активное соединение, называемое силимарин, которое, как показали лабораторные исследования, помогает уменьшить воспаление, регенерировать ткани печени и защитить клетки печени от повреждений.

Лист артишока

Экстракт артишока, который содержит высокие концентрации соединений, обнаруженных в растении, становится все более популярным в качестве добавки и веками использовался из-за своих потенциальных лечебных свойств.

Исследования показывают, что листья артишока могут помочь защитить печень, а исследования, проведенные на животных, показывают, что они могут способствовать регенерации клеток печени.

Его другие предполагаемые преимущества для здоровья включают снижение уровня сахара в крови, улучшение пищеварения и здоровья сердца.

Имбирь

Это не только одна из самых популярных специй в мире, но и имбирь, который также известен своей способностью уменьшать воспаление и обычно используется в качестве домашнего средства от аллергии.

Есть также свидетельства того, что имбирь может помочь вашей печени.

Исследования показали, что корень может помочь восстановить состав крови, защитить от фиброза печени и шистосомоза.