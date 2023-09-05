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Что приготовить на завтрак: быстрые и гурманские рецепты для красивой трапезы

Алена Кюпели
5 сентября 2023, 19:12 обновлено 5 сентября, 23:08
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Не обязательно тратить много времени на завтрак. Буквально за несколько минут можно приготовить прекрасное блюдо.
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Завтраки могут быть очень интересоными, Коллаж Главред, фото Pixabay

Яичница или блины приходят на ум сразу же, как только вы думаете о том, что можно приготовить на завтрак. Однако помимо этих основных продуктов существует целый мир рецептов завтраков, которые полезны для любого человека. Если вы хотите отточить свои навыки приготовления завтрака, попробуйте эти незаменимые блюда, от соленых до сладких. Эти легкие и красивые завтраки украсят ваш день и удивлят ваше семейство.

Омлет с лесными грибами и козьим сыром

Совершенствуйте свои навыки приготовления омлета, и завтрак или ужин в последнюю минуту будет под контролем. Этот сливочно-острый вариант с грибами шиитаке и нежными свежими побегами гороха подойдет в любое время суток.

Для приготовления омлета вам понадобятся грибы шиитаки или лисички, сливочное масло, яйца, сметана, козьий сыр и специи.

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Сначала обжарьте грибы на масле с мелко порубленным луком. Когда грибы будут готовы, вливайте яичную смесь, традиционную, как на омлет. После того, как омлет напитается грибными ароматами и покроется золотисткой корочкой, подвайте его к столу, посыпав раскрошенным козьим сыром.

Кстати, можете к этому блюду добавить просушенные в духовке тосты, намазанные сливочным маслом.

Фриттата с брокколи

Если вам не хочется переворачивать омлет, приготовьте фриттату. А если серьезно, то наличие под рукой хорошего рецепта фриттаты сделает завтрак на выходных легким делом, независимо от того, готовите ли вы для одного или для большой компании.

На оливковом масле обжарьте очищенные зубчики чеснока, чтобы напитать масло чесночным ароматом. Спустя 30 секунд, достаньте чеснок. Добавьте брокколи и измельченный красный перец и готовьте 1 минуту. Добавьте 2 столовые ложки воды, приправьте солью и перцем и накройте крышкой. Готовьте на умеренном огне, пока брокколи не станет мягкой и хрустящей, 2 минуты, дайте остыть.

В миске взбейте яйца с 1/4 чайной ложки соли и черного перца. Добавьте брокколи. Верните сковороду на плиту и нагрейте оставшуюся 1 столовую ложку масла. Влейте яйца и готовьте на умеренно слабом огне, пока они не застынут по краям, 3 минуты. Посыпьте фриттату сыром. Переставьте сковороду в духовку и запекайте фриттату, пока центр не застынет, около 12 минут. Подавайте теплой или комнатной температуры.

Кабачковые панкейки "по-грузински"

Для приготовления этого завтрака вам понадобятся кабачки, немного муки и грузинская специя "хмели-сунели". Натрите на терку кабачок, отожмите с неого весь сок. Добавьте муки, специи, соль и жарьте до золотистой корочки. Панкейки получаются очень нежными и быстро разлетаются с тарелки.

Шакшука

Для приготовления шакшуки вам понадобится мало времени и мало ингредиентов. Проверенный рецепт - это перец "Капи", томатный соус или консервированные томаты "пелати" или даже обыкновенный томатный сок, яйца и зелень.

На сковороду с нагретым оливковым маслом добавьте мелко нарезанный перец. Когда он стане мягким, влейте в него томатный соус так, чтобы он практически покрывал перец. Основу под шакшуку можно посолить, поперчить, добавить душистого перца.

Когда жадкость немного загустеет и напитается ароматами специй, в нее можно добавлять яйца. Как только вы разобьете яйца в шакшуку, накрывайте их крышкой и ждите пока они приготовятся до вашего любимого состояния. Блюдо можно подавать с гренками и любимой зеленью, например петрушкой или кинзой.

Французский тост

Нарежьте белый хлеб на кусочки, толщиной в 2 см. Приготовьте яичную смесь, добавив в взбитыей вилкой яйца ваниль, корицу и мускатный орех. Обмакните хлеб в смеси и жарьте до золотистой корочки. Подавать с медом и сыром маскарпоне.

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завтрак
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