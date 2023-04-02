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Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышали

2 апреля 2023, 18:09
Смешные и небанальные сюжеты на любой вкус: от подросткового кино, до костюмированной ленты в лучших традициях британской классики.
Лучшие комедии
Самые смешные комедии 2020-ых / pexels.com

Что посмотреть, чтобы не потратить полтора часа впустую – такой вопрос возникает часто, ведь современная киноиндустрия сейчас производит иногда даже больше фильмов, чем зритель может "употребить".

Если хочется скрасить свой вечер хорошей комедией, Главред представляет вам топ-5 комедий с высоким рейтингом по версии авторитетного сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. Вашему вниманию предоставляются лучшие комедии последних лет.

Спонтанность (2020)

Экранизация романа Аарона Стармера являет собой подростковую черную комедию. Самопроизвольный взрыв одноклассницы прямо во время урока запускает в жизни старшеклассницы Мары череду необратимых событий. В фильме есть место и легким наркотикам, и философским размышлениям, и смешным до абсурда моментам. И, конечно же, и для романтики. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 97%.

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Зависнуть в Палм-Спрингс (2020)

Романтическая комедия о том, как на свадьбе мальчик встречает девочку. Только главные герои застряли в причудливой временной петле, которая снова и снова возвращает их в 9 ноября – день, когда они встретились. Свадебная вечеринка на калифорнийском курорте – не худшее место, чтобы провести остаток своей жизни, пусть даже если тебе приходится проживать один и тот же день снова и снова. Если бы не Рой, который очень зол, и которому не терпится расправиться с главным героем. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 95%.

Каджиллионер (2020)

Девушка со странным именем Олд Джолио Дайн родилась и выросла в семье мелких аферистов. Лучшей жизни она не знала, да и не стремилась к ней, пока не встретила Мелани, которая сперва присоединилась к компании жуликов, но затем отказалась от преступлений. Появление в жизни Олд Джолио человека из "нормального" мира, где родители любят своих детей, а не стараются воспитать из них идеального подельника, удивляет и завораживает ее. Впрочем, родители Дайн уже что-то замышляют, и ей лишь предстоит узнать, какую аферу придется "расхлебывать". На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 90%.

Спаси себя сам! (2020)

Научно-фантастическая комедия расскажет о семейной паре, которая решила сбежать от городской суеты на природу, и отдохнуть только вдвоем. Су и Джек выключают телефоны и отправляются в загородный домик, где наслаждаются обществом друг друга. И пока они осознанно отказались от связи с цивилизацией, эту самую цивилизацию постепенно начинают захватывать пришельцы, которые питаются этанолом. Когда после вечера с алкоголем Су и Джек обратили внимание на то, что пуфик в их доме ведет себя подозрительно, и пытается их убить, пара решает бежать куда подальше и спасаться во что бы то ни стало. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 89%.

Эмма. (2020)

Когда ты умен, красив и добродетелен, ты просто обязан помогать тем, кому повезло меньше. В этом убеждена красавица Эмма Вудхаус, которая о себе крайне высокого мнения. Она-то уж наверняка найдет себе жениха, но что делать ее бедным подругам? Правильно, надеяться на помощь Эммы. И пусть они об этом не просили, а мисс Вудхаус делает их жизнь только хуже, главная героиня убеждена – ее талант свахи обречен на успех. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 85%.

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