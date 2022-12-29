Новый год уже на пороге и отряхивает снег с тяжелых ботинок. Главред рассказывает о лучших новогодних фильмах.

Что посмотреть на Новый год: подборка лучших праздничных фильмов / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

"Гринч — похититель Рождества" (2000)

Лента Рона Ховарда, основанная на одноименной книге знаменитого детского писателя Доктора Сьюза, рассказывает об одном из жителей выдуманного города Ктограда — зеленом и волосатом существе по имени Гринч. В отличие от других горожан, которые обожают Рождество и празднуют его с настоящим размахом, он ненавидит праздник. Это время года напоминает ему об одиночестве и том, как ктоградцы не принимают не похожего на них монстра и считают его изгоем. Однажды, устав смотреть на счастье горожан, он решает испортить всем Рождество — украсть подарки и снять украшения с домов. Роль Гринча в фильме исполнил Джим Керри. Лента получила "Оскар" за лучший грим в 2001 году. А 2018 году студия Illumination выпустила мультфильм-ремейк истории.

"Пингвины мистера Поппера" (2011)

"Пингвины мистера Поппера" — еще один хороший семейный фильм с Джимом Керри в главной роли. На этот раз актер сыграл не угрюмое выдуманное существо, а вполне настоящего человека, характер которого также оставляет желать лучшего. Его герой Том Поппер — преуспевающий бизнесмен, к которому на рождественские каникулы приезжают дети.

Мужчина — не фанат Рождества, и все дни до него он проводит на встречах с бизнес-партнерами. Но все меняется, когда в канун праздника он получает наследство от погибшего отца-полярника — шестерых пингвинов. Теперь он вынужден одновременно приглядывать за животными, которых ни один зоопарк не может принять до окончания каникул, заботиться о детях и разбираться с нерешенными детскими травмами и романтическими проблемами. Фильм о важности семьи основан на одноименной книге Ричарда и Флоренс Этуотер, изданной в 1938 году.

"Новая рождественская сказка" (1988)

Лента "Новая рождественская сказка" — одна из десятка киноадаптаций повести-сказки Чарльза Диккенса "Рождественская песня". Действие фильма происходит в 1980-х годах в канун Рождества. Главный герой — американский медиамагнат Фрэнк Кросс, как и его литературный прообраз Эбенизер Скрудж, относится к празднику без особой теплоты и больше обеспокоен тем, как бы заработать побольше денег во время каникул. Перевоспитать Фрэнка в это Рождество берутся призрак прошлого — таксист-шутник из ада, призрак настоящего — агрессивная фея, призрак будущего — "живой" скелет в черной мантии. Лента была номинирована на "Оскар" в 1989 году за лучший грим.

"Санта-Клаус" (1994)

Серия фильмов "Санта-Клаус" с Тимом Алленом, которая началась с этой картины режиссера Джона Пасквина, вышедшей в 1994 году, — настоящая классика новогоднего кино. Главный герой — Скотт Кэлвин, продавец игрушек, который случайно пугает Санта-Клауса и сталкивает его со своей крыши в рождественскую ночь. Пока старик барахтается в сугробе, Скотт влезает в его сани и оказывается на Северном полюсе. Там его встречает главный эльф, который предлагает мужчине занять место Санты, пока тот не может выполнять свои волшебные обязанности из-за травмы. Чтобы облететь за одну ночь все дома из списка Санты, Скотт берет в помощники своего сына, который должен был провести с ним рождественские каникулы. Фильм занимает 250-е место в топе самых кассовых фильмов США за всю историю.

"Эльф" (2003)

До того как Джон Фавро присоединился к студии Marvel и начал работу над несколькими картинами о Железном Человеке и Мстителях, режиссер и актер снял рождественскую семейную комедию "Эльф" с Уиллом Ферреллом в главной роли. По сюжету много лет назад в Рождественскую ночь Бадди Хоббс — маленький мальчик из приюта — случайно заполз в мешок Санта-Клауса и отправился вместе с ним на Северный полюс, где его усыновил один из эльфов-помощников. Хоть Бадди и был счастлив со своими волшебными приемными родителями, став взрослым и узнав правду о своем происхождении, он решил отправиться обратно в мир людей, чтобы найти своего родного отца.

"Чудо на 34-й улице" (1994)

Картина "Чудо на 34-й улице" с Ричардом Аттенборо и Элизабет Перкинс в главных ролях — ремейк одноименной рождественской комедии 1947 года по рассказу Валентайна Дэвиса, которая была включена в "Реестр наиболее значимых картин США". Главная героиня фильма — шестилетняя Сюзан, которая живет только с мамой и, в отличие от других детей, не верит в то, что Санта-Клаус волшебник. Загадывая на Рождество получить новый дом, папу и маленького братика, она не надеется на то, что ее желания исполнятся. Однако в канун праздника чудо на 34-й улице все-таки происходит. Продюсер и сценарист ленты — Джон Хьюз, который до этого работал над дилогией "Один дома".

"Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

Образ Рождества не раз появляется в фильмах Тима Бертона, начиная с анимационной ленты "Кошмар перед Рождеством". Однако первым по-настоящему рождественским или новогодним неанимационным фильмом Бертона можно назвать картину-сказку для всей семьи "Чарли и шоколадная фабрика" по мотивам одноименной повести Роальда Даля. По сюжету Чарли Бакет — мальчик, который счастливо, но очень бедно, живет в ветхом доме с десятком разных родственников, — в канун Рождества выигрывает "Золотой билет" — пропуск на загадочную шоколадную фабрику Вилли Вонки. Вместе с Чарли на фабрику отправятся еще четыре ребенка — все дети, по заверениям Вонки на пропусках, получат пожизненный запас шоколада после экскурсии, а один счастливчик даже станет обладателем особого интересного приза.

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