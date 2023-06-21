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Что посадить на кладбище: нежные цветы, которые выживут при любых условиях

Анна Подгорная
21 июня 2023, 23:04 обновлено 21 июня, 23:04
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Без особого ухода, воды и под палящим летним солнцем – эти растения сделают последнее пристанище тех, кого уже нет с нами, цветущим оазисом вашей памяти.
Какие цветы посадить на могилу
Какие цветы посадить на могилу / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кладбище – не только место скорби, но и почитания тех, кто уже упокоился. Близкие люди усопших высаживают на могилах цветы, чтобы сделать их последнее место отдыха аккуратным и эстетичным.

Цветы для кладбища, как правило, выбирают по нескольким критериям: непритязательность в уходе, устойчивость к погодным условиям, опрятность. Также предпочтение отдают многолетним растениям.

Главред расскажет, какие цветы посадить на кладбище, чтобы цвели целое лето, и не требовали особого ухода.

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Барвинок. Многолетнее, вечнозеленое растение часто высаживают в надгробники сразу по нескольким причинам – оно создает густой ковер из нежно-голубых или синих цветов и зеленых листьев, быстро разрастается, не требует особого ухода, прекрасно растет и на солнце, и в тени, душит сорняки. Барвинок позволяет содержать участок на кладбище в порядке, даже если нет возможности часто посещать могилу. Единственный минус: сумасшедшая живучесть цветка может принести неудобства соседним участкам – он будет стелиться так далеко, насколько сможет.

барвинок
Какие цветы посадить на могилу - барвинок / pexels.com

Примула. Многолетнее невысокое растение, которое зацветает ранней весной (часто – до того, как сойдет первый снег), и продолжает цветение до ранней осени. Бутоны ярких, сочных оттенков, листья – ворсистые, темно-зеленые. Подходит для высадки вдоль оградки и в надгробнике. Примула неприхотлива к почве и солнечному свету. Ей, как правило, хватает воды и минеральных элементов из почвы.

примула
Какие цветы посадить на могилу - примула / pexels.com

Бархатцы. Кусты желтого, оранжевого или густого терракотового оттенков устойчивые к засухе и цветут с лета по осень. Пышность куста зависит от количества света – чем меньше тени, тем больше цветов. Впрочем, это не значит, что без прямого солнечного света растение погибнет или не будет цвести. В случае с бархатцами речь идет про обильное (в тени) или очень обильное (на солнце) цветение. Бывают однолетними и многолетними. К тому же эти растения имеют ритуальное значение: издревле бархатцы считались оберегами для душ умерших от нечистой силы. Для живых цветок бархатца – символ верности.

бархатцы
Какие цветы посадить на могилу - бархатцы / pexels.com

"Каменные цветы". Могила – память об усопшем, высеченная в камне. Поэтому не удивительно, что многие отдают предпочтение каменным цветам. Под этим поэтическим прозвищем подразумевают целый род многолетних растений, которые еще называют "молодило". Их отличают мясистые, серо-зеленые листья, часто с красной окантовкой, собранные в пышные соцветия, которые визуально напоминают крупные цветы. Видов молодила много, мороки с ними – мало. Их ареал естественного обитания – засушливые горные местности, поэтому на кладбищах прекрасно приживаются при любых условиях.

каменные цветы
Какие цветы посадить на могилу - каменные цветы / pexels.com

Садовая гвоздика. Этот вид рода Гвоздика также еще называют голландским. Многолетнее растение, любит жаркий, влажный климат, прямой солнечный свет. Размножается самосевом, цветет обильно. Цветы – одиночные, или собранные в пышные зонтики до 40 см в диаметре. Цветет с начала лета и до ранней осени. Может быть различных оттенков, с "ободками" или "глазками".

садовая гвоздика
Какие цветы посадить на могилу - садовая гвоздика / pexels.com

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