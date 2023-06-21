Что посадить на кладбище: нежные цветы, которые выживут при любых условиях

Кладбище – не только место скорби, но и почитания тех, кто уже упокоился. Близкие люди усопших высаживают на могилах цветы, чтобы сделать их последнее место отдыха аккуратным и эстетичным.
Цветы для кладбища, как правило, выбирают по нескольким критериям: непритязательность в уходе, устойчивость к погодным условиям, опрятность. Также предпочтение отдают многолетним растениям.
Главред расскажет, какие цветы посадить на кладбище, чтобы цвели целое лето, и не требовали особого ухода.
Барвинок. Многолетнее, вечнозеленое растение часто высаживают в надгробники сразу по нескольким причинам – оно создает густой ковер из нежно-голубых или синих цветов и зеленых листьев, быстро разрастается, не требует особого ухода, прекрасно растет и на солнце, и в тени, душит сорняки. Барвинок позволяет содержать участок на кладбище в порядке, даже если нет возможности часто посещать могилу. Единственный минус: сумасшедшая живучесть цветка может принести неудобства соседним участкам – он будет стелиться так далеко, насколько сможет.
Примула. Многолетнее невысокое растение, которое зацветает ранней весной (часто – до того, как сойдет первый снег), и продолжает цветение до ранней осени. Бутоны ярких, сочных оттенков, листья – ворсистые, темно-зеленые. Подходит для высадки вдоль оградки и в надгробнике. Примула неприхотлива к почве и солнечному свету. Ей, как правило, хватает воды и минеральных элементов из почвы.
Бархатцы. Кусты желтого, оранжевого или густого терракотового оттенков устойчивые к засухе и цветут с лета по осень. Пышность куста зависит от количества света – чем меньше тени, тем больше цветов. Впрочем, это не значит, что без прямого солнечного света растение погибнет или не будет цвести. В случае с бархатцами речь идет про обильное (в тени) или очень обильное (на солнце) цветение. Бывают однолетними и многолетними. К тому же эти растения имеют ритуальное значение: издревле бархатцы считались оберегами для душ умерших от нечистой силы. Для живых цветок бархатца – символ верности.
"Каменные цветы". Могила – память об усопшем, высеченная в камне. Поэтому не удивительно, что многие отдают предпочтение каменным цветам. Под этим поэтическим прозвищем подразумевают целый род многолетних растений, которые еще называют "молодило". Их отличают мясистые, серо-зеленые листья, часто с красной окантовкой, собранные в пышные соцветия, которые визуально напоминают крупные цветы. Видов молодила много, мороки с ними – мало. Их ареал естественного обитания – засушливые горные местности, поэтому на кладбищах прекрасно приживаются при любых условиях.
Садовая гвоздика. Этот вид рода Гвоздика также еще называют голландским. Многолетнее растение, любит жаркий, влажный климат, прямой солнечный свет. Размножается самосевом, цветет обильно. Цветы – одиночные, или собранные в пышные зонтики до 40 см в диаметре. Цветет с начала лета и до ранней осени. Может быть различных оттенков, с "ободками" или "глазками".
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