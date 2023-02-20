Что посадить и положить на могилу: самые неприхотливые цветы, кустарники и деревья

Расскажем, как обустроить могилу, чтобы свежесть и зелень сохранились до самых холодов.

Какие цветы посадить на кладбище / pixabay.com

Уход за могилой остается важным аспектом жизни большинства людей. Это означает, что вопрос о том, какие цветы посадить на кладбище, чтобы они сохраняли свежесть большую часть года, остается актуальным. Для этого отлично подойдут растения, не требующие особого ухода многолетние цветы. Так можно решить проблему наличия свежих цветов на могиле в память об усопшем и соблюсти традиции.

Какие цветы посадить на кладбище: принцип выбора

Кладбище считается местом умиротворения, где вспоминают об ушедших в мир иной родственниках и друзьях. Это влияет на выбор растений, которыми планируется украсить могилу. Кроме того, основными критериями выбора деревьев и цветов является тип грунта, климат и количество солнечного света.

Стоит учитывать, что некоторые растения отлично приживаются и растут в глинистых почвах, а другим понадобиться чернозем или только песчаная почва. Также ответом на вопрос, что посадить на могиле будут следующие критерии:

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легкий уход – не все могут ходить на могилу и поливать цветы;

устойчивость к погодным условиям – солнце или тень, холод и жаркая погода;

доступность будет ответом на вопрос, какие цветы нельзя сажать на кладбище, чтобы никто не позарился на ваши редкие цветы особой красоты;

опрятный внешний вид – цветы должны быть простыми и иметь аккуратный вид даже, когда отцветают.

Аналогичные критерии можно применить к выбору деревьев, которые планируется посадить на могиле. Это позволит облагородить участок и сделать его ухоженным круглый год.

Что можно посадить на кладбище: виды цветов

Даже среди простых и доступных растений можно растеряться, поэтому перед покупкой нужно разобраться, какие цветы посадить на кладбище. Все растения можно разделить на пучковые, ковровые и деревья.

Среди разнообразия предложений особенно выделяются ковровые растения, которые плетутся по грунту. Даже из одного кустика уже через несколько лет появится пышный зеленый ковер. Ярким представителем ковровых цветов является барвинок. Он легок в уходе, не требует дополнительного полива и прополки. В начале лета растение цветет нежно сиреневыми цветочками, а зелень сохраняет свежесть даже зимой.

Также можно украсить могилу пучковыми цветами. Отлично подойдут нарциссы, ирисы. Также среди неприхотливых растений календула, эхинацея и рудбекия. Делая выбор из перечисленных видов стоит помнить, что календула и барвинок способны сильно разрастись и заполонить соседние могилы, поэтому они требуют периодической прополки. В списке есть песочница и незабудки с нежными голубыми мелкими цветочками.

Вечно зеленые растения для кладбища: деревья

Если не хочется засаживать могилу цветами можно обратить внимание на деревья и кустарники – можжевельник, туя, береза, осина. Эти виды деревьев развивают корневую систему в горизонтальной плоскости, поэтому они не сломают памятник. К вечно зеленым растениям для кладбища относится туя и можжевельник. Их зелень не увядает к зиме и радует глаз в любое время.

Если вокруг памятника посажены деревья и кусты, важно знать, что можно положить на могилу. В этом случае лучше приобрести темно-красные розы, белые хризантемы или красные гвоздики. Также можно принести цветы и другого цвета, но не стоит приобретать букет из слишком ярких растений.

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