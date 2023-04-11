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Что положить в муку чтобы не заводились жучки: 3 предмета, которые спасут продукт

Елизавета Бельмас
11 апреля 2023, 16:29 обновлено 11 апреля, 16:58
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Мука - продукт, который нужен практически каждой хозяйке. Однако иногда он портится.
Что положить в муку чтобы не заводились жучки
Что положить в муку чтобы не заводились жучки / коллаж фото instagram 60beans.coffee_and_bread/_woman_journal

Как моль порой портит крупы, так иногда мука портится от жуков. Бороться с этим возможно, однако нужно знать как правильно это сделать. Помимо прочего, можно предотвратить появление жуков в муке с помощью правильного хранения продукта.

Что положить в муку чтобы не заводились жучки - продукты, которые спасут

Жуки в муке - очень неприятное событие. Предотвратить появление насекомых можно, для этого необходимо в тару с мукой опустить один из трех возможных продуктов. Помочь справиться с проблемой могут - долька чеснока, лавровые листья, а также острый перец. Эти продукты отпугивают насекомых. Также можно попробовать использовать травы - календула, чабрец или полынь. Травы необходимо в сухом виде поместить в маленький мешочек, а уже сам мешочек поместить в тару с мукой.

В чем хранить муку чтобы жучки не залезли - правила хранения

Для того, чтобы муку не одолевали насекомые, важно не только хранить в ней то, что отпугнет жуков, а также то в чем хранится продукт.

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Как правило, лучше всего мука хранится в полотняных мешках или стеклянных контейнерах. Важно не хранить этот важный продукт в пакетах из полиэтилена, так он быстро отсыреет. В целом - периодическое просушивание муки на пергаментной бумаге - необходимая мера.

Как хранить муку на долгое время - способ продлить срок продукта

Как мы уже написали выше - в хранении муки важно предотвратить в ней появление жуков и использовать правильные емкости. Однако помимо этого роль также играет температура, в которой хранится продукт.

Муку необходимо держать в сухом месте без посторонних запахов. Температура не должна превышать 19 градусов. Наилучшим решением станет хранение муки в холодильнике. Таким образом срок хранения продлится, а насекомые точно не заведутся.

Что делать с мукой если в ней завелись жучки - неприятное событие

К сожалению, нужно принять тот факт, что использование муки в которой завелись жучки - практически невозможно. В таком случае продукт уже не ваша собственность.

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