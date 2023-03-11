Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивят

"Можно ли пить кофе по утрам" и "Нужно ли пить чай по утрам" ‒ Главред разобрался в извечном противостоянии этих двух популярных напитков.

Что полезнее утром кофе или чай - рекомендации / коллаж фото УНИАН

Противостояние любителей чая или кофе (особенно на тему "Что полезнее утром - кофе или чай?"), порой по накалу своему не уступает противостоянию, скажем, фанатов "Реала " и "Барселоны". Ниже мы попытаемся как можно детальнее ответить на вопрос "Какой напиток лучше всего пить с утра?" ‒ в чайно-кофейном контексте.

Что полезнее - чай или кофе?

Что лучше бодрит ‒ чай или кофе? О, в этом споре очень много копий сломано. Но специалисты сходятся на том, что спор такой тщетен. Мол, если человеку нужно взбодрить себя с утра, то подойдут оба напитка. Ведь в них обоих есть вещество кофеин. При этом в стандартной чаше кофе количество кофеина в среднем составляет от 90 до 115 миллиграм. А вот в одной чашке чая заметно меньше ‒ приблизительно 40 миллиграм. Но, однако, если чай крепко заварить, то он заметно лучше повышает уровень концентрации головного мозга, чем крепкий кофе.

Ну и не стоит забывать, что и в чае, и в кофе множество пигментов, которые быстро окрашивают зубы в желтоватый цвет. Но чай гораздо заметнее это проделывает, поэтому тем, кто любит сверкать белозубой улыбкой, лучше все же утром пить кофе.

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Кроме того, в определенных случаях чай может оказать успокаивающие действие ‒ правда, для такого эффекта его нужно пить от трех чашек в день. Одна-одинешенька чашка чая утром человека не успокоит.

А кофе, говорят эксперты, как раз является энергетиком, после употребления нескольких чашек которого утром большинство людей рискует взбудоражить свой организм аж до ночи (а если пить кофе после обеда, то такой эффект будет почти наверняка). А вот фанаты чая могут пить любимый напиток (правда, если он не крепко заварен) непосредственно перед сном и не бояться за качество сна.

Что вреднее для здоровья ‒ чай или кофе

Тем людям, которые очень любят чай или кофе, но при этом еще и очень внимательно подсчитывают калории в собственном питании, диетологи в категорической форме рекомендуют помнить учитывать, что такие продукты с большой долей вероятности поднимают пищевую ценность. Тем более, что подавляющее большинство людей добавляют в чай или кофе сахар, мед или молоко. Кроме того, эксперты говорят ‒ люди должны внимательнейшим образом перед употреблением таких напитков учитывать состояние своего организма и общее их качество с количеством.

Если же у человека диагностировано множество заболеваний ЖКТ (к примеру, гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и т.д.), нужно воздержаться от постоянного употребления кофе и крепкого черного чая.

Проявлять осторожность в употреблении кофе или чая нужно еще и потому, что такие продукты всерьез раздражают слизистую желудка и влияют на состояние сфинктера, который расположен между желудком и пищеводом.

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