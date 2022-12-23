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Что подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов на разный вкус и кошелек

23 декабря 2022, 07:05
К вопросу, что можно подарить подруге на Новый год, стоит подходить с особой ответственностью, если вы хотите увидеть восторг на ее лице.
Подарок подруге на Новый год, подарок, Новый год, подруга
Что подарить подруге на Новый год 2023/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Подобрать идеальный подарок для подруги на Новый год 2023 непросто, ведь нужно хорошо разбираться в ее интересах и желаниях. Стоит учитывать, пригодится ли ей именно эта вещь, и не прогадать с разными параметрами – типом косметики, которая ей подходит, размерами одежды, если это одежда и тому подобным.

Главред собрал ряд вариантов, которые помогут вам в этом непростом выборе, по крайней мере, направят в правильном направлении.

1. Впечатления

Если вы в раздумьях, что можно подарить на Новый год лучшей подруге, то хорошим вариантом будет остановиться на том, что принесет ей положительные впечатления. Мы все сейчас живем в напряженное время и сталкиваемся со многими трудными моментами, которые приходится переживать нашему народу в противостоянии врагу. Поэтому будет замечательно, если подарок хоть на чуточку отвлечет вашу подругу от негативных мыслей и позволит ей почувствовать положительные эмоции.

Вот лишь несколько идей, чем можно вызвать эмоции радости у подруги:

  • билет в театр,
  • билет в кино,
  • билет на стендап,
  • квест,
  • мастер-класс,
  • стрельба в тире,
  • катание на картинге,
  • фотосессия,
  • сеанс массажа.

Здесь нужно отталкиваться от интересов вашей подруги. Ведь кому-то лучший способ отдохнуть – это сходить на массаж или фотосессию, а кому-то – пострелять в тире или сходить на урок экстремального вождения. Все девушки разные, однако на множество интересов и хобби найдутся свои интересные подарки.

Если же вы хотите подарить сугубо материальную вещь, которой ваша подруга сможет пользоваться, каждый раз с благодарностью вспоминая вас, тогда воспользуйтесь следующими подсказками.

2. Стильная пижама

В холодные зимние ночи пижама точно не будет лишней. Поэтому с таким подарком вы вряд ли прогадаете – подруге он точно должен понравиться. Но учтите, что такой подарок можно делать лишь близкой подруге.

Выбирайте варианты из приятной на ощупь ткани, в которой будет максимально комфортно – флис, лен, кашемир, хлопок, шелк, вискоза.

3. Косметичка

Если с косметикой на подарок легко ошибиться, то с косметичкой вы точно не прогадаете. Такая простая и практичная вещь точно пригодится, ведь поможет сохранить вашей подруге все ее косметические средства.

Что подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов на разный вкус и кошелек
Замечательным подарком подруге станет косметичка/ ua.depositphotos.com

4. Повербанк

В нынешних условиях, когда приходится привыкать к постоянным отключениям света, повербанк – это очень нужная вещь. Он поможет вашей подруге всегда оставаться на связи и не волноваться из-за разряженного телефона.

5. Массажер для лица

Уход за собой не только помогает поддерживать красоту, но и позволяет отвлечься от всех проблем и невзгод. А массажер для лица поможет не только быть красивой, но и расслабиться. Хорошие эмоции с положительным эффектом – что может быть лучше, когда вы в раздумьях, что можно подарить подруге на Новый год 2023.

Выбор массажеров для лица достаточно велик – можно подобрать на любой вкус и кошелек.

6. Кольцевая лампа

Такую лампу еще называют "селфи-кольцом", ведь ее часто используют для качественного освещения во время записи видео для соцсетей или онлайн-трансляций. Но даже если ваша подруга не блогер и никаких таких видео записывать не собирается, эта вещь всё равно ей пригодиться. Ведь кольцевую лампу также используют для различных процедур красоты, во время нанесения макияжа и т.п.

7. Фотокнига

В фотокниге можно разместить наиболее удачные и наполненные эмоциями снимки за всё время вашей дружбы. А под фото можно оставить подписи, в которых вспомнить, что вы помните о тех счастливых моментах. Также под фото можно написать интересные истории, которые вы пережили с подругой и которые связаны с этими снимками. Такой подарок точно способен поднять настроение.

8. Корзина с любимыми лакомствами

Если у вашей подруги есть какие-то четкие предпочтения в сладостях, фруктах и тому подобном, то можно сформировать из таких продуктов персональную корзинку. Подберите то лакомство, которое она любит, красиво оформите подарочную коробку или корзинку и вложите туда открытку с теплым поздравлением – и такой подарок точно станет приятным сюрпризом дорогому вам человеку.

Что подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов на разный вкус и кошелек
Хорошим подарком подруге станут сладости/ УНИАН

9. Подарочная карта в магазин косметики

Если ваша подруга пользуется косметикой, но вы боитесь самостоятельно покупать ей такие предметы, чтобы не ошибиться – просто подарите карту для покупок в ее любимом магазине косметики. Это будет точно лучшее решение, чем решиться на риск и приобрести что-то наугад с мыслью "а вдруг подойдет".

10. Набор чая или кофе

Это еще один вариант беспроигрышных подарков. Если вы не знаете, что именно нужно вашей подруге, и боитесь ошибиться – то смело покупайте именно такой вариант. Ведь в практичности с этим подарком вряд ли что-то поспорит.

Подберите те чаи, которые нравятся вашей подруге. Если она любит кофе – приобретите именно такой, который она любит. И каждый раз, когда она будет садиться чаевничать или пить кофе, у нее будут появляться теплые воспоминания о вас.

Что подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов на разный вкус и кошелек
Набор чая и кофе – отличный вариант для подарка/ ua.depositphotos.com

11. Косметика из натуральных ингредиентов

Такая косметика сейчас становится всё более популярной, и ее выбор достаточно велик. Но если вы решитесь на такой подарок, вам нужно четко знать, чем пользуется ваша подруга и что ей может подойти.

12. Плед с рукавами

Очень практичная и удобная вещь для холодного периода года. В такой плед можно закутаться, а руки при этом будут свободны.

13. Комплект средств для ванны

Ориентируйтесь на ее предпочтения – какие средства она любит, какими точно пользовалась бы, какие запахи ей нравятся и т.п. В целом такой подарок точно не останется без внимания и подарит вашей подруге хорошее настроение.

14. Беспроводные наушники

Очень полезная и практичная вещь, которая позволяет разговаривать по телефону или слушать музыку, занимаясь другими делами. С проводными наушниками неудобно, например, убирать, заниматься бегом или йогой и т.п.

15. Теплые варежки

Оригинальный подарок, который и сохранит руки вашей подруги в тепле, и продемонстрирует вашу заботу о дорогом вам человеке.

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