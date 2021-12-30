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Что подарить парню на Новый год 2022 – подборка простых и оригинальных идей

30 декабря 2021, 10:02

Беспроигрышных вариантов с подарками не бывает, но всегда можно попробовать удивить свою вторую половинку.

Подарок
Подарок парню на Новый год может стать для девушки головоломкой / ua.depositphotos.com

Накануне Нового года 2022 девушки наверняка серьезно озадачены вопросом подарков для своих вторых половинок. Одни хотят ограничиться символическими презентами, а другие стремятся сделать настоящий сюрприз. Идея для подарка становится проблемой. Чтобы угадать и угодить парню, девушкам приходится перебирать множество вариантов подарков, пытаясь найти из них самый подходящий.

Главред предлагает не устраивать головоломку и решить задачу легким способом. Мы подобрали список простых и оригинальных подарков, которые девушка может преподнести парню. Можно попробовать сделать два подарка из обоих списков, и тогда вырастут шансы на "попадание в десятку".

Простые подарки парню на Новый год 2022

Бокалы

Хорошим и простым подарком могут стать бокалы для виски или коньяка в том случае, если парень употребляет спиртные напитки и не ведет абсолютно здоровый образ жизни. Многие любят собраться компанией с друзьями и выпить под аккомпанемент веселых историй. Подарок может стать действительно удачным, поскольку не факт, что дома у человека есть специальная посуда для изысканных напитков.

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Бокалы для виски или коньяка станут простым и удачным подарком / ua.depositphotos.com

Книга

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Часто книгу называют лучшим подарком, и доля истины в этом есть. Но существует и обратная сторона медали – не всегда можно угадать. Впрочем, если вы знаете, какую литературу предпочитает читать парень, то проблем возникнуть не должно.

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Книга - лучший подарок, но ее нужно правильно выбрать / ua.depositphotos.com

Термокружка

Термокружка является одним из популярных подарков. Она представляет собой современный мини-термос, длительное время сохраняя горячую или холодную температуру напитка. Подарок универсален и подойдет любому человеку.

Термокружка может стать универсальным подарком / ua.depositphotos.com

Гантели

Если парень увлекается спортом, гантели могут стать полезным подарком. В период удаленной работы, на которую перешли многие офисные сотрудники, гантели помогают поддерживать физическую форму дома без тренажерного зала. При помощи специальных гирь можно выполнять массу упражнений на все группы мышц. Лучше всего вместе со снарядом подарить и набор блинов, чтобы человек мог прогрессировать и с течением времени увеличивать нагрузку.

Гантели будут полезным подарком, если парень увлекается спортом / ua.depositphotos.com

Настольные игры

Весьма интересным подарком настольные игры могут стать для компанейского человека, который предпочитает весело проводить время с друзьями. Такие игры дарят множество эмоций и живого общения. Это может быть настольная алкогольная игра для дружеских посиделок, или семейные игры-головоломки, чтобы играть в семейном кругу.

В настольные игры можно играть как с друзьями, так и всей семьей
​​​​​/ ua.depositphotos.com

Подписка на спортивные трансляции

Платный контент постепенно завоевывает и постсоветское пространство в Интернете. Все чаще для просмотра футбольных трансляций в приличном качестве и без рекламы приходится покупать подписку. А иногда ее приходится приобретать и каждый раз. Если девушка решит подарить своему парню подписку на трансляцию игры его любимой команды, такой выбор может стать невероятно удачным.

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Подарок в виде подписки на спортивные трансляции станет невероятно удачным подарком / ua.depositphotos.com

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Оригинальные подарки парню на Новый год 2022

Квадрокоптер

Это беспилотное летающее устройство, которое управляется пультом дистанционного управления, или же специальным джойстиком. Многие из них оснащены видеокамерой, что позволяет проводить фото или видеосъемку с высоты птичьего полета. Подарок станет отличным сюрпризом.

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Квадрокоптер в виде подарка парню на Новый год 2022 будет настоящим сюрпризом / ua.depositphotos.com

Игровая консоль

Многие любят порубиться с друзьями в футбол, бокс, хоккей или драки на игровой приставке. Да, порой это отнимает немало времени, но позволяет окунуться в беззаботную атмосферу детства. Популярные консоли – Xbox и PlayStation. Если девушка решится на такой подарок парню на Новый год 2022, то она определено сделает удачный выбор.

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Парень с девушкой могут и вдвоем порубиться в приставку / ua.depositphotos.com

Планшет

В наше время без гаджетов никуда. Мы пользуемся ими дома, на работе и даже во время отдыха. Технологии очень быстро развиваются, поэтому новый, современный планшет, спустя некоторое время станет уже не актуальным. Планшет – хороший и очень часто беспроигрышный подарок.

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Планшет будет беспроигрышным подарком / ua.depositphotos.com

Гитара

Научиться играть на гитаре – мечта многих. В качестве подарка подойдет как акустический инструмент, так и электрогитара. Однако лучше остановиться на первом варианте, ведь учиться придется с азов. Гитара, как подарок для парня от девушки, станет классным сюрпризом. Учеба займет немало времени, но уже спустя несколько месяцев придут первые результаты, и они вас порадуют. Девушка поймет, насколько удачным стал подарок, когда услышит серенады под своим окном, которым позавидуют все соседки.

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Подарок парню гитары на Новый год 2022 - исполнение мечты и залог серенад под окном девушки / ua.depositphotos.com

Что подарить парню на Новый год 2022 – непростая задача для девушки. Впрочем, мы уверенны, что она непременно сделает правильный выбор!

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