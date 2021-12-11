Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра

К выбору подарка следует отнестись со всей ответственностью и душой.
Приближается Новый 2022 год, который будет проходить под знаком Тигра. Перед многими людьми встает дилемма - что же подарить своим близким на праздник?
Главред разбирался, какие презенты будут не только уместными, но и полезными в год Тигра.
Воля, щедрость, достаток и богатство - именно эти вещи характеризуют водяного Тигра. Ему нравятся практичные, дорогие, качественные, красивые вещи, а также всё то, что способно принести счастье и внутреннее ликование.
Поэтому к выбору подарка следует отнестись со всей ответственностью и душой.
Читайте такжеС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахДрузьям, семье, родителям, близким людям чаще всего приобретаются качественные вещи, способные долгие годы не терять актуальность и быть полезными.
Хорошим подарком на Новый год будет:
- Книга.
- Сумка-термос.
- Набор для пикника.
- Онлайн-курс по обучению полезным навыкам (например, в сфере дизайна или программирования)
- Электронные гаджеты: хорошими идеями подарка будут внешний накопитель с большим объёмом свободной памяти, планшет, ноутбук, смартфон, электронная книга, фитнес-трекер, наушники, очки виртуальной реальности, квадрокоптер, умная колонка.
Что подарить девушке на Новый год?
Маме, сестре или любимой девушку можно подарить, например, жидкий утюг - он разглаживает одежду без термообработки. Полезная вещь в путешествиях, когда под рукой нет обычного утюга. Что еще можно подарить девушке:
- Плед.
- Полотенца.
- Дорогие наборы чая и кофе.
- Игрушки-антистресс.
- Мелкая бытовая техника: тостер, термопот, блендер.
Что подарить парню на новый год?
- Настоящие бумажные деньги в конверте. Пусть друг решит самостоятельно, что ему нужно купить на них.
- Фляжка для воды.
- Оригинальный чехол для смартфона.
- Футболка или подушка с его фотографией.
- Забавные тапочки в форме зверушек, лап, танков, с интересными надписями.
- Наборы рыбака, охотника, туриста.
Подарки влюбленным на Новый год
Парные новогодние пижамы или кофты для двоих с одинаковыми или дополняющими друг друга принтами – отличный подарок для влюбленных пар. Такие вещи смотрятся стильно и подчеркивают, что пара вместе.
Фотопазл однозначно понравится любимому человеку и отвлечет от рутинных дел. А если подобрать знаковую для вас фотографию, еще и вызовет море ярких воспоминаний.
Ранее мы рассказывали, что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022. Некоторые презенты могут вас удивить.
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