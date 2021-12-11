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Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра

11 декабря 2021, 17:25
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К выбору подарка следует отнестись со всей ответственностью и душой.

подарки, новый год
Что подарить на Новый год? / pixabay.com

Приближается Новый 2022 год, который будет проходить под знаком Тигра. Перед многими людьми встает дилемма - что же подарить своим близким на праздник?

Главред разбирался, какие презенты будут не только уместными, но и полезными в год Тигра.

Воля, щедрость, достаток и богатство - именно эти вещи характеризуют водяного Тигра. Ему нравятся практичные, дорогие, качественные, красивые вещи, а также всё то, что способно принести счастье и внутреннее ликование.

Поэтому к выбору подарка следует отнестись со всей ответственностью и душой.

Читайте такжеС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахДрузьям, семье, родителям, близким людям чаще всего приобретаются качественные вещи, способные долгие годы не терять актуальность и быть полезными.

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Хорошим подарком на Новый год будет:

  • Книга.
  • Сумка-термос.
  • Набор для пикника.
  • Онлайн-курс по обучению полезным навыкам (например, в сфере дизайна или программирования)
  • Электронные гаджеты: хорошими идеями подарка будут внешний накопитель с большим объёмом свободной памяти, планшет, ноутбук, смартфон, электронная книга, фитнес-трекер, наушники, очки виртуальной реальности, квадрокоптер, умная колонка.

Что подарить девушке на Новый год?

Маме, сестре или любимой девушку можно подарить, например, жидкий утюг - он разглаживает одежду без термообработки. Полезная вещь в путешествиях, когда под рукой нет обычного утюга. Что еще можно подарить девушке:

  • Плед.
  • Полотенца.
  • Дорогие наборы чая и кофе.
  • Игрушки-антистресс.
  • Мелкая бытовая техника: тостер, термопот, блендер.

Что подарить парню на новый год?

  • Настоящие бумажные деньги в конверте. Пусть друг решит самостоятельно, что ему нужно купить на них.
  • Фляжка для воды.
  • Оригинальный чехол для смартфона.
  • Футболка или подушка с его фотографией.
  • Забавные тапочки в форме зверушек, лап, танков, с интересными надписями.
  • Наборы рыбака, охотника, туриста.

Подарки влюбленным на Новый год

Парные новогодние пижамы или кофты для двоих с одинаковыми или дополняющими друг друга принтами – отличный подарок для влюбленных пар. Такие вещи смотрятся стильно и подчеркивают, что пара вместе.

Фотопазл однозначно понравится любимому человеку и отвлечет от рутинных дел. А если подобрать знаковую для вас фотографию, еще и вызовет море ярких воспоминаний.

Ранее мы рассказывали, что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022. Некоторые презенты могут вас удивить.

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Автор: Сергей Кущ
viber
подарки на Новый год Новый год 2022
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