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Что подарить мужу на Новый год 2023: яркие идеи и потрясающие сюрпризы

29 ноября 2022, 08:30

Самый лучший подарок может запомниться надолго, для этого стоит проявить чуточку фантазии.

Подарок, Новый год
Что стоит подарить мужу на Новый год 2023 / Pexels.com

С наступлением новогодних праздников перед многими возникает дилемма, чем обрадовать любимых и близких. Несмотря на то, что семейной паре знакомы привычки и пристрастия друг друга, нередко выбор новогоднего подарка для мужа ставит жену в тупик.

Есть несколько классических вариантов подарка для мужа, которыми вы сможете порадовать своего любимого.

Что подарить мужу

  • Предметы или наборы парфюмерии (вы наверняка знаете любимые запахи, которым отдает предпочтение ваш муж);
  • Кожаный аксессуар (красивый ремень или портмоне станет ярким дополнением для имиджа);
  • Книга любимого автора или на интересующую тему (особенно запоминающимся станет дорогой, подарочный фолиант);
  • Домашний халат (подарок, который в прямом смысле добавит теплоту и уют).

Практичные подарки на Новый год

Стоит обратить внимание на целый ряд вариантов подарков, которыми жена может порадовать мужа.

  • Галстук (казалось бы, недорогая вещь, однако он будет напоминать мужу о том, что его выбирала и подарила его половинка);
  • Портфель для документов (для делового человека незаменимая вещь для повседневного использования);
  • Органайзер для рабочего места (всегда пригодится для рационального планирования рабочего времени);
  • Городской рюкзак (удобный и практичный на каждый день).

Подарок для отдыха и развлечений

Новогодние подарки также могут быть интересными и неожиданными.

  • Проектор (он позволит просматривать популярные фильмы и сериалы прямо дома);
  • Специальное издание видеоигр для игромана (любитель компьютерных развлечений будет счастлив);
  • Массажёр (позволит заняться разминкой и профилактикой);
  • Абонемент в тренажерный зал или в бассейн (поможет оставаться здоровым и подтянутым);
  • Дартс или набор для покера (можно остановить свой выбор в зависимости от того, какие игры предпочитает ваш муж).

Специальные устройства для авто

Если ваш муж автолюбитель, тогда вы сможете порадовать его специальными устройствами для машины.

  • Держатель для смартфона (незаменимая вещь для помощи при следовании по заданному маршруту по смартфону в качестве GPS‑навигатора);
  • Видеорегистратор в формате зеркала (специальное устройство поможет следить за дорожной обстановкой с помощью камеры заднего вида, оно также сохранит запись в случае ДТП);
  • Адаптер для прикуривателя (станет надежным помощником для подзарядки смартфона и пригодится для работы других приспособлений);
  • Пуско‑зарядное устройство (выручит в критической ситуации - поможет самостоятельно завести автомобиль при внештатной ситуации);
  • Автомобильный мини-пылесос (если ваш муж любит порядок и чистоту, такой подарок может быть кстати).

Оригинальный подарок мужу

Даже если вы оказались в тупике при выборе подарка, попробуйте сделать выбор в пользу необычного презента.

  • Памятное оружие (может подчеркнуть его стиль и мужественность);
  • Шашлычный набор или переносной мангал (любитель отдыха на природе будет счастлив такому подарку);
  • Курительные принадлежности (если ваш муж имеет такую слабость, то здесь есть большой выбор для подарков);
  • Набор сомелье (оригинальный подарок, который станет дополнением образа и подчеркнет тонкий вкус вашего мужа).

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