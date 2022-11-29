Что подарить мужу на Новый год 2023: яркие идеи и потрясающие сюрпризы

Что стоит подарить мужу на Новый год 2023 / Pexels.com

С наступлением новогодних праздников перед многими возникает дилемма, чем обрадовать любимых и близких. Несмотря на то, что семейной паре знакомы привычки и пристрастия друг друга, нередко выбор новогоднего подарка для мужа ставит жену в тупик.

Есть несколько классических вариантов подарка для мужа, которыми вы сможете порадовать своего любимого.

Что подарить мужу

Предметы или наборы парфюмерии (вы наверняка знаете любимые запахи, которым отдает предпочтение ваш муж);

Кожаный аксессуар (красивый ремень или портмоне станет ярким дополнением для имиджа);

Книга любимого автора или на интересующую тему (особенно запоминающимся станет дорогой, подарочный фолиант);

Домашний халат (подарок, который в прямом смысле добавит теплоту и уют).

Практичные подарки на Новый год

Стоит обратить внимание на целый ряд вариантов подарков, которыми жена может порадовать мужа.

Галстук (казалось бы, недорогая вещь, однако он будет напоминать мужу о том, что его выбирала и подарила его половинка);

Портфель для документов (для делового человека незаменимая вещь для повседневного использования);

Органайзер для рабочего места (всегда пригодится для рационального планирования рабочего времени);

Городской рюкзак (удобный и практичный на каждый день).

Подарок для отдыха и развлечений

Новогодние подарки также могут быть интересными и неожиданными.

Проектор (он позволит просматривать популярные фильмы и сериалы прямо дома);

Специальное издание видеоигр для игромана (любитель компьютерных развлечений будет счастлив);

Массажёр (позволит заняться разминкой и профилактикой);

Абонемент в тренажерный зал или в бассейн (поможет оставаться здоровым и подтянутым);

Дартс или набор для покера (можно остановить свой выбор в зависимости от того, какие игры предпочитает ваш муж).

Специальные устройства для авто

Если ваш муж автолюбитель, тогда вы сможете порадовать его специальными устройствами для машины.

Держатель для смартфона (незаменимая вещь для помощи при следовании по заданному маршруту по смартфону в качестве GPS‑навигатора);

Видеорегистратор в формате зеркала (специальное устройство поможет следить за дорожной обстановкой с помощью камеры заднего вида, оно также сохранит запись в случае ДТП);

Адаптер для прикуривателя (станет надежным помощником для подзарядки смартфона и пригодится для работы других приспособлений);

Пуско‑зарядное устройство (выручит в критической ситуации - поможет самостоятельно завести автомобиль при внештатной ситуации);

Автомобильный мини-пылесос (если ваш муж любит порядок и чистоту, такой подарок может быть кстати).

Оригинальный подарок мужу

Даже если вы оказались в тупике при выборе подарка, попробуйте сделать выбор в пользу необычного презента.

Памятное оружие (может подчеркнуть его стиль и мужественность);

Шашлычный набор или переносной мангал (любитель отдыха на природе будет счастлив такому подарку);

Курительные принадлежности (если ваш муж имеет такую слабость, то здесь есть большой выбор для подарков);

Набор сомелье (оригинальный подарок, который станет дополнением образа и подчеркнет тонкий вкус вашего мужа).

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