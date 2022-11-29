Что подарить мужу на Новый год 2023: яркие идеи и потрясающие сюрпризы

Самый лучший подарок может запомниться надолго, для этого стоит проявить чуточку фантазии.
С наступлением новогодних праздников перед многими возникает дилемма, чем обрадовать любимых и близких. Несмотря на то, что семейной паре знакомы привычки и пристрастия друг друга, нередко выбор новогоднего подарка для мужа ставит жену в тупик.
Есть несколько классических вариантов подарка для мужа, которыми вы сможете порадовать своего любимого.
Что подарить мужу
- Предметы или наборы парфюмерии (вы наверняка знаете любимые запахи, которым отдает предпочтение ваш муж);
- Кожаный аксессуар (красивый ремень или портмоне станет ярким дополнением для имиджа);
- Книга любимого автора или на интересующую тему (особенно запоминающимся станет дорогой, подарочный фолиант);
- Домашний халат (подарок, который в прямом смысле добавит теплоту и уют).
Практичные подарки на Новый год
Стоит обратить внимание на целый ряд вариантов подарков, которыми жена может порадовать мужа.
- Галстук (казалось бы, недорогая вещь, однако он будет напоминать мужу о том, что его выбирала и подарила его половинка);
- Портфель для документов (для делового человека незаменимая вещь для повседневного использования);
- Органайзер для рабочего места (всегда пригодится для рационального планирования рабочего времени);
- Городской рюкзак (удобный и практичный на каждый день).
Подарок для отдыха и развлечений
Новогодние подарки также могут быть интересными и неожиданными.
- Проектор (он позволит просматривать популярные фильмы и сериалы прямо дома);
- Специальное издание видеоигр для игромана (любитель компьютерных развлечений будет счастлив);
- Массажёр (позволит заняться разминкой и профилактикой);
- Абонемент в тренажерный зал или в бассейн (поможет оставаться здоровым и подтянутым);
- Дартс или набор для покера (можно остановить свой выбор в зависимости от того, какие игры предпочитает ваш муж).
Специальные устройства для авто
Если ваш муж автолюбитель, тогда вы сможете порадовать его специальными устройствами для машины.
- Держатель для смартфона (незаменимая вещь для помощи при следовании по заданному маршруту по смартфону в качестве GPS‑навигатора);
- Видеорегистратор в формате зеркала (специальное устройство поможет следить за дорожной обстановкой с помощью камеры заднего вида, оно также сохранит запись в случае ДТП);
- Адаптер для прикуривателя (станет надежным помощником для подзарядки смартфона и пригодится для работы других приспособлений);
- Пуско‑зарядное устройство (выручит в критической ситуации - поможет самостоятельно завести автомобиль при внештатной ситуации);
- Автомобильный мини-пылесос (если ваш муж любит порядок и чистоту, такой подарок может быть кстати).
Оригинальный подарок мужу
Даже если вы оказались в тупике при выборе подарка, попробуйте сделать выбор в пользу необычного презента.
- Памятное оружие (может подчеркнуть его стиль и мужественность);
- Шашлычный набор или переносной мангал (любитель отдыха на природе будет счастлив такому подарку);
- Курительные принадлежности (если ваш муж имеет такую слабость, то здесь есть большой выбор для подарков);
- Набор сомелье (оригинальный подарок, который станет дополнением образа и подчеркнет тонкий вкус вашего мужа).
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Автор: Алексей Тесля