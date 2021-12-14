Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарков

Главред собрал лучшие идеи подарков мужу на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Все мы родом из детства и, как ни крути, ждем праздников в надежде найти под елкой коробку со своим именем, в которой будет новогодний подарок. И мужчины - совсем не исключение. Кто-то из них намекает, что конкретно хотел бы получить на Новый год 2022, кто-то упорно молчит, как партизан, или отнекивается, мол, ничего не нужно, хотя на самом деле все же хотел бы, чтобы Святой Николай, Дед Мороз или Санта Клаус удивил его приятным сюрпризом.

Мужчины чаще всего довольно практичны и рациональны, и если вы внимательно их слушаете, то скорее всего у вас точно уже есть список вещей, которые могут претендовать на звание новогоднего подарка. Но если вы еще не успели подготовиться, то наши идеи возможно упростят вам жизнь. Главред решил собрать список идей того, что подарить мужу на Новый год 2022.

Что нельзя дарить мужу на Новый год 2022

Прежде всего отметим, что точно дарить не стоит - это разные трусы, носки, майки, дешевые бритвы и лосьоны после бритья. Эти вещи ваш мужчина совершенно спокойно может купить себе сам. Да, да, откажитесь от идеи купить носки с милым тигренком или трусы в цветах года Водяного Тигра - ни ваш мужчина, ни сам хозяин 2022 года этого точно не оценит. Все же и тигры, и мужчины очень привередливы.

К слову, в список не самых удачных подарков для мужа на Новый год 2022 сразу отправляйте статуэтки, декоративные украшения для дома, магнитики, календарики и брелки.

Также табу на готовые наборы для бритья и ухода за собой, которыми завалены полки магазинов, подарочные сертификаты в магазины одежды и вещи, не относящиеся как-либо к его жизни. Например, ваш муж любит походы в театр, а вы подарите ему набор для рыбалки.

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Что подарить мужчине на Новый год 2022 - бессмертная классика

При выборе идеи для подарка лучший вариант - это учитывать вкусы, предпочтения и хобби вашего мужчины. Но есть и классический список подарков, которые актуальны для всех и всегда.

Хороший парфюм. Если ваш супруг пользуется одеколоном и вы знаете, какой аромат он предпочитает, то скорее всего проблем с выбором не будет. Можно удивить его и новинкой. Даже если ему не понравится, то можно подобрать аромат унисекс - в этом случае вы сами сможете впоследствии его использовать.

Кожаное портмоне или зажим для денег. Их выбор огромен - на любой вкус и цвет. К классике относятся модели в чёрном и коричневом оттенке, но если мужчина любит выделяться, то рассмотрите и более яркие модели. Кроме того, можно выбрать портмоне hand made, которых сейчас много на рынке. Они выглядят дорого и качественно, а ваш мужчина точно не будет похож на других с таким аксессуаром. В дополнение можно заказать гравировку.

Ювелирные украшения. Для мужа на Новый год 2022 можно выбрать цепочку, браслет, запонки или печатку. Опять же учитывайте предпочтения вашего мужчины - если он любит серебро, то золотое украшение его вряд ли порадует.

Ремень из натуральной кожи - еще одна хорошая идея подарка мужу на Новый год 2022. Модель лучше покупать качественную, чтобы она прослужила не один год.

В современном мире без электронных девайсов - никуда. Возможно вашему мужу нужны новые беспроводные наушники, аккумулятор для телефона, портативная колонка, пылесос для чистки клавиатуры? Все это - хороший подарок мужчине на Новый год 2022.

Кроме того, мечта многих мужчин - игровая приставка или квадрокоптер. Если ваш супруг не исключение, то смело приобретайте ему современную модель.

Кстати, если у вашего мужа есть увлечение, то подарок для хобби – беспроигрышный вариант. Если вы не уверены, что конкретно стоит купить, то можно либо спросить у супруга напрямую, либо посоветоваться с его друзьями.

В целом, вспомните, о каких своих желаниях муж говорил в последнее время, что хотел приобрести себе, но откладывал по каким-то причинам покупку. Купив эту вещь, вы сделаете ему идеальный подарок.

Что подарить мужчине на Новый год 2022 - необычные идеи

"Покупайте не вещи, а впечатления. Люди становятся счастливее, тратя деньги на эмоции, а не на предметы. Вещи ломаются и выходят из моды. А впечатления становятся лишь ярче", - говорится в книге "99 правил счастливых людей". Согласны? Значит, выбирая подарок мужу на Новый год 2022, стоит мыслить масштабнее:

купите для супруга билет на концерт любимого исполнителя или абонемент на игры любимой команды;

закажите полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом;

купите для себя эротический костюм и устройте ему незабываемую новогоднюю ночь;

отправьте супруга на интересный для него мастер-класс или обучающие курсы, на которые он хотел бы попасть;

отправьтесь вдвоем в SPA на массаж;

организуйте прогулку на лошадях или отправьтесь на увлекательную экскурсию в места, в которых вы никогда не были;

запишитесь вдвоем на латиноамериканские танцы - это точно не только вас сблизит, но и добавит искры в отношениях на весь 2022 год.

В общем, что бы вы решили подарить мужу на Новый год 2022, главное - сделать это от чистого сердца и с мыслями о том, как принести радость любимому человеку.

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