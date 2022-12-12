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Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

12 декабря 2022, 12:50
Подарок для мамы на Новый год может быть индикатором вашей заботы. Это -лучший мотиватор.
Что подарить маме на Новый год 2023
Что подарить маме на Новый год 2023 / pixabay.com

Выбор подарка маме на Новый год – задача не из легких. Ведь она – именно тот человек, которого мы стремимся порадовать больше всего, и тот, который часто скромно молчит о своих желаниях.

Что подарить маме в 2023 году на Новый год – тоже задание со звездочкой. Бюджет на подарки у всех не велик, однако это не повод отказаться от праздника для одного из самых близких людей.

Главред собрали несколько вариантов подарков, и расскажет, что подарить маме на Новый год 2023 на любой бюджет.

  • Купоны на "добрые дела"

Говорят, что лучший подарок – это внимание. Чтобы это не звучало, как нелепая отговорка не очень щедрого человека, подарите маме на Новый год свое внимание и теплые воспоминания. Для этого вам понадобится несколько листов бумаги, степлер, шариковая ручка и немного фантазии. Скрепите бумагу вместе, чтобы получилась своеобразная "чековая книжка". На каждом листе напишите, какое доброе дело или услугу должен получить предъявитель этого купона: вы вымоете вместо мамы всю посуду или проведете влажную уборку, купон на объятия и комплименты, массаж после тяжелого трудового дня, купон на пешую прогулку местами ее юности, купон на душевную беседу за чаем и пр. Такой подарок обойдется вам в копейки, но несет в себе нечто большее, чем какое-либо материальное благо. Он несет в себе заботу. Если же к рукоделию душа у вас совсем не лежит, можно купить готовый блокнот или альбом, и украсить его.

Что подарить маме на Новый год 2023
Что подарить маме на НГ 2023 не дорого и со вкусом / pixabay.com
  • Полезный гаджет для любопытных и активных

Для современной мамы, которая не стоит на месте, такой гаджет, как фитнес-браслет, будет очень кстати. Во-первых, если она заботится о своем здоровье, то функционал фитнес-браслета позволит следить за ним более пристально. Во-вторых, это симпатичный аксессуар на все случаи жизни, который будет характеризовать ее, как активную личность. К тому же просто забавно в конце дня проверять, сколько шагов ты сделал сегодня, сравнивать результаты со вчерашними и наблюдать за прогрессом. Бюджетные модели гаджета можно найти от 300 грн.

  • Ароматные подарки для смелых

Многие боятся подобных подарков, как огня. Однако упускают из виду целый мир, полный вариантов и возможностей. Смело дарите маме на Новый год духи. Прекрасно, если вы знаете ее вкусы, но не расстраивайтесь, если имеете об этом лишь очень приблизительное представление. В первом случае подарите ей флакон любимого парфюма (можно – в подарочной упаковке или в составе подарочного набора, в который, как правило, входят дополнительные косметические продукты с такой же отдушкой), во втором – импровизируйте. Выбирайте легкие, цветочно-фруктовые ароматы с простой пирамидой – такой флакончик в своей коллекции имеет даже самый искушенный парфманьяк. Выбирайте духи в специализированных магазинах, где консультант сможет вам помочь с советом. Главред рекомендует свои "беспроигрышные варианты": Kenzo L'eau (от 800 грн за 30 мл), Elizabeth Arden Green Tea (от 400 грн за 30 мл), Salvador Dali Dalilight (от 500 грн за 30 мл), Versace Bright Crystal (от 500 грн за 30 мл), Montale Rose Elixir (от 1500 грн за 50 мл).

Что подарить маме на Новый год 2023
Подарок маме на новый год - лучшие идеи / pixabay.com
  • Увлечения и хобби

Подарок маме на Новый год – дело простое, если у вашей мамы есть какое-то увлечение. К примеру, она страстно любит фиалки, или коллекционирует глиняные фигурки ежиков. Тут выбор очевиден – дарить новый цветок или статуэтку в коллекцию (только убедитесь, что таких точно у нее нет). Если же она любит вязать – купите удобную корзинку для пряжи и чехол для крючков и спиц, чтобы ее снаряжение не валялось кое-как. Если же хобби у вашей мамы, как такового, еще нет, придумайте его сами. Например, сейчас достаточно популярны картины по номерам – можно выбрать репродукцию классического произведения с красивой историей, купить хорошие кисти и дать маме почувствовать себя настоящим творцом.

  • Подарок с теплом

Очень зимний подарок к новогодним праздникам - теплая постель. Если раньше постельное белье производили в основном из хлопка, льна или бязи, сейчас в любом магазине можно найти комплект теплого белья – из флиса, например. Мягкая теплая простыня, уютные наволочки и пододеяльник, который делает одеяло еще уютней – чем не праздник для тела у души? К тому же такое удовольствие обойдется вам от 600 грн. Совет: выбирайте постельное белье нейтральных расцветок, без новогодних мотивов. Пусть это и покажется чуть менее праздничным, но так повышается вероятность, что его будут использовать регулярно, а не стелить только в новогоднюю ночь, как те праздничные скатерти, которые все ждут в мамином шкафу своего звездного часа.

Что подарить маме на Новый год 2023
Что лучше всего подарить маме на Новый год / pixabay.com
  • Бесценное время - в подарок

Что подарить на новый год маме, у которой все есть? Время. Да-да, его можно приобрести по сертификату. Мама-модница не откажется от сертификата на покупки в любимом магазине или на бьюти-процедуры в любимом салоне красоты. Мама-умница будет рада сертификату на какие-то развивающие курсы: танцы, рисование, изучение языков и пр. Активные мамы оценят сертификат на посещение спортивного зала, занятий по йоге или пилатесу. На Новый год на подобную подарочную продукцию часто бывают скидки, однако при покупке убедитесь, что сертификат будет действовать в следующем году.

  • Пожертвование на благотворительность от ее имени

В реалиях войны каждый из украинцев невольно стал волонтером. Кто-то помогает физически, кто-то поддерживает морально, кто-то донатит, когда появляется лишняя копейка. Если ваша мама из тех, кто на вопрос: "Что тебе подарить?" отвечает: "Мне ничего не нужно", если она искренне прониклась судьбами наших защитников и соотечественников, которые пострадали от российской агрессии больше остальных, выберите вместе с ней проверенный благотворительный фонд, и сделайте пожертвование от ее имени. Ведь праздник должен быть у каждого.

Что подарить маме на Новый год 2023
Что подарить маме в год кролика / pixabay.com

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