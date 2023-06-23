Что первым кладут в борщ – капусту или картошку: неожиданный ответ вызовет фурор

Каждый ингредиент добавляется в борщ с определенной последовательностью. И здесь среди хозяек может начаться настоящая дискуссия.

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В борщ сначала картошку или капусту? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Борщ со сметаной, салом и чесноком – это невероятное наслаждение, от которого никто не может отказаться. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого непревзойденного блюда, а потому борщ каждый раз имеет неповторимый вкус. Единственное, что остается в этом блюде неизменным, – это зажарка с луком, морковью, свеклой и томатной пастой. Также борщ нельзя представить без фасоли, картофеля и капусты.

Каждый ингредиент добавляется в борщ с определенной последовательностью. И тут среди хозяек может начаться настоящая дискуссия, ведь кто-то сперва бросает картошку, а кто-то – капусту. Главред разбирался в сложном вопросе: что быстрее варится – картошка или капуста.

Опытные кулинары говорят, что последовательность закладывания овощей в борщ зависит от нескольких факторов. Если вы не знаете, когда добавлять капусту в борщ, то вот простой ответ: если вы готовите борщ из молодой капусты, то ее нужно добавлять после картофеля, поскольку молодая капуста очень быстро варится. Если же вы готовите борщ из старой капусты, то по классическому рецепту ее нужно бросать в борщ первой. В противном случае у вас получится не украинский борщ, а суп со свеклой.

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Теперь вы знаете, когда нужно добавлять капусту в борщ. Однако есть еще один нюанс, который нужно учитывать при приготовлении борща. Некоторые хозяйки готовят борщ с квашеной капустой. В связи с этим у многих может возникнуть вопрос: что сначала – квашеная капуста или картофель.

За счет кислоты квашеная капуста замедляет процесс приготовления картофеля. Именно поэтому, если первой положить капусту, а потом картофель, то капуста переварится, а картофель наоборот не до конца приготовится. В связи с этим умелые хозяйки сперва варят картошку, а уже потом добавляют квашеную капусту.

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