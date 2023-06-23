Что означают слова 'південь' и 'північ': Авраменко дал неожиданный ответ

Известный учитель призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

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Авраменко рассказал о значении слов юг и север / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, что означают слова "південь" и "північ".

"Кто-то скажет, что это очень просто: "південь" и "північ" – противоположные стороны света. Да, согласен. Но не все знают, что этими словами также обозначают время", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед, "південь" – это 12 часов дня, время наивысшего стояния солнца над горизонтом, а "північ" – 12 часов ночи, время на границе двух суток. Отсюда и наречия "опівдні" и "опівночі", их мы пишем вместе.

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Также он ответил, до которого часа длится утро, ведь словари об этом молчат. Ученые отмечают, что у каждого свои временные границы утра, они зависят от времени года, климатической зоны, от образа жизни человека.

"Обычно утро длится с 6 до 11, поэтому после 11:00 не стоит использовать этикетную формулу "Доброго ранку!". В это время уже говорим "Добрий день", - сказал Авраменко.

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В заключение известный учитель призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видеоурок Александра Авраменко:

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