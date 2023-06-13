Что означают символы на этикетках одежды - расшифровываем самые главные

К каждому предмету одежды пришита этикетка, поясняющая, как его следует стирать, сушить или гладить. В большинстве стран вы увидите одинаковые или похожие символы, а мы объясним, что они значат.
Стирка вещей
Этот символ означает, что вы можете стирать предмет одежды в стиральной машине.
Число в тазе означает максимальную температуру. Не стирайте вещь при более высокой температуре, так как оно может сесть или потерять свой цвет.
Линия под тазом означает, что вы должны использовать медленный цикл отжима. Предмет, вероятно, нежный и не может выдержать быстрый цикл. Убедитесь, что программа на вашей стиральной машине работает медленно!
Рука в тазе означает, что вы можете стирать одежду только вручную или, если ваша стиральная машина имеет эту функцию, в режиме ручной стирки в вашей машине.
Если таз перечеркнут, это означает, что вы не можете стирать предмет одежды. Отнесите его в химчистку, чтобы его почистили профессионально, или отпарьте дома.
Глажка вещей
Одна точка в утюге означает, что вы можете гладить вещь, но температура не может быть выше 110 градусов по Цельсию.
Две точки означают, что максимальная температура составляет 150 градусов Цельсия.
Три точки обозначают максимальную температуру 200 градусов Цельсия.
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