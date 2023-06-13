Что означают символы на этикетках одежды - расшифровываем самые главные

Ярлычок, на котором указан состав ткани и рекомендации производителя по уходу за данным изделием, очень важен.

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Что означают значки на ярлыках одежды / Коллаж Главред, фото: Главред

К каждому предмету одежды пришита этикетка, поясняющая, как его следует стирать, сушить или гладить. В большинстве стран вы увидите одинаковые или похожие символы, а мы объясним, что они значат.

Стирка вещей

Этот символ означает, что вы можете стирать предмет одежды в стиральной машине.

Символ на бирке / Фото: соцсети

Число в тазе означает максимальную температуру. Не стирайте вещь при более высокой температуре, так как оно может сесть или потерять свой цвет.

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Символ на бирке / Фото: соцсети

Линия под тазом означает, что вы должны использовать медленный цикл отжима. Предмет, вероятно, нежный и не может выдержать быстрый цикл. Убедитесь, что программа на вашей стиральной машине работает медленно!

Символ на бирке / Фото: соцсети

Рука в тазе означает, что вы можете стирать одежду только вручную или, если ваша стиральная машина имеет эту функцию, в режиме ручной стирки в вашей машине.

Символ на бирке / Фото: соцсети

Если таз перечеркнут, это означает, что вы не можете стирать предмет одежды. Отнесите его в химчистку, чтобы его почистили профессионально, или отпарьте дома.

Символ на бирке / Фото: соцсети

Глажка вещей

Одна точка в утюге означает, что вы можете гладить вещь, но температура не может быть выше 110 градусов по Цельсию.

Символ на бирке / Фото: соцсети

Две точки означают, что максимальная температура составляет 150 градусов Цельсия.

Символ на бирке / Фото: соцсети

Три точки обозначают максимальную температуру 200 градусов Цельсия.

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