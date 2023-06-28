Что означает выражение "деньги не пахнут": Авраменко объяснил популярную фразу

Украинцы часто применяют такое выражение, однако лишь единицы знают, что оно на самом деле означает и каково его происхождение.

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Авраменко объяснил, что означает выражение "деньги не пахнут"/ скрин

Мы часто слышим от других людей или применяем сами популярный фразеологизм "деньги не пахнут". Но о его происхождении и точном значении догадываются не все.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает такое выражение и когда его можно применять.

Чтобы понять значение фразеологизма, сперва стоит вспомнить историю его появления. Языковед рассказал, что это выражение латинского происхождения.

"Его приписывают римскому императору Веспасиану, который жил в первом веке нашей эры. Именно этот император чтобы увеличить доходы обложил налогами общественные туалеты. Его добродетельный сын Тит упрекнул отца – вот как можно таким мерзким способом наполнять государственную казну? И тогда Веспасиан взял с тех доходов монету, поднес ее к носу своего сына и спросил, воняет ли она. "Нет", – ответил Тит. "Но ведь она из мочи", – заметил отец", – рассказал Авраменко.

Такое выражение в наше время употребляют в нескольких случаях, связанных с деньгами.

"Им обозначают нечистый источник прибыли или употребляют его в отношении людей, которые добывают прибыль любым способом, не всегда моральным или законным", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает выражение "деньги не пахнут":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее известный языковед Александр Авраменко объяснил – как правильно говорить-ехать автобусом или на автобусе, лететь самолетом или на самолете, плыть на лодке или на лодке. Часто возникает дилемма, какой из вариантов можно использовать, а какой нет.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "гарно виглядаєш". Он рассказал, почему ни один человек не может "гарно виглядати" – в этом приятном комплименте на самом деле есть большая ошибка.

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