Что означает упавшая икона: как защитить свой дом от беды

Многие украинцы живут в системе примет, где всё, что происходит с иконами - тоже примета. Главред расскажет, что делать если упала икона.

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Во многих семьях иконы - это важно. Издавна наши предки считали, что падение и другие события, происходящие с иконой - могут предшествовать беде и предупреждать о ней. Читайте далее, о чем может рассказать падение иконы и что делать, если это произошло.

Что означает упавшая икона - давние приметы

Согласно приметам, падение иконы - достаточно дурной знак, предупреждающий о беде. В любом случае, расстраиваться сразу не стоит, этот знак может предупредить вас о том, где нужно быть особенно внимательным.

Важно знать, если икона упала, когда вас не было дома - это может сулить несчастье. Когда икона падает при вас - это может говорить о том, что дом нужно почистить от плохой энергетики, сделать это можно с помощью церковной свечи. Если же икона упала вверх лицом - это говорит о том, что ее владельцу стоит покаяться. А вот когда икона падает ночью - это значит, что ее хозяину необходимо почистить голову от мыслей, иначе он навлечет на себя несчастья самостоятельно.

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Что значит если разбилась икона - к чему быть готовым

Поверья указывают на то, что икона, которая упала и разбилась - может предупреждать о болезни пожилого или слабого родственника. Также некоторые говорят о предупреждении про надвигающуюся на дом беду. Как правило, о неприятностях и несчастьях в жизни говорит икона, которая разбилась, когда дома никого не было.

Что надо сказать если упала икона - как спасти себя от беды

Когда падает икона или если вы ее обнаружили уже таковой - не стоит бояться и расстраиваться. Поднимите свою икону, поцелуйте ее и прочтите молитву "Отче наш". Если вы знаете молитву тому святому, кто изображен на упавшей иконе - прочитайте именно ее, после чего поблагодарите икону за беспокойство о вас.

Что делать с иконой если она порвалась - действия, которые необходимо совершить

Некоторые иконы, которые хранятся в наших домах - довольно старые. Иногда их материал приходит в плохое состояние или попадает, например, в пожар. С такой иконой ненужно ничего делать самостоятельно, особенно если вы не уверенны, что у вас получится реставрация. Гораздо лучше и правильно - пойти с такой иконой в храм. Там вам смогут сказать, что нужно с ней сделать.

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