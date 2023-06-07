Что означает слово рожа - Авраменко рассказал, когда его можно говорить

Языковед Александр Авраменко рассказал является ли ругательным слово "рожа" и когда его можно использовать

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Что означает слово рожа / коллаж: Главред, фото: скрин, pexels

В украинском языке достаточно часто можно услышать слово "рожа". Многие думают, что это ругательное слово, однако Александр Авраменко рассказал, что оно значит на самом деле.

По словам Авраменко, в русском языке слово "рожа" означает "лицо", но с неуважительным оттенком. Однако в украинском языке - это совершенно другое значение.

В украинском языке - это роза или мак, то есть - красивый цветок,- добавляет языковед.

Одно слово имеет два значения в разных языках и об этом стоит знать.

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко объясняет значение слова "рожа":

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