Что означает 'бавовна': объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и мемы / https://ua.depositphotos.com/

Что за прикол с Бавовной ‒ Главред решил детально рассказать об одном из самых популярных мемов украино-российской войны.

Что означает Бавовна

Ситуация берет начало еще в конце 2010-х. Именно тогда Кремль окончательно закрутил гайки и дал указания любым российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) называть официально хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их СМИ ждал огромный штраф.

Чем хлопок отличается от взрыва ‒ да, собственно, ничем. Это типичный пример, как сказал бы классик, двоемыслия, которое Путин и его окружение культивируют в России уже более двадцати лет.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Началось все с Белгородской области. Жители как областного центра, так и районных городков жаловались на взрывы и дым. Местные власти, видимо, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений взрывам и пожарам. А пропагандисты, по старой привычке заговорили о "хлопках".

И кто-то из украинских пользователей решить скаламбурить. Итак ‒ Что такое Бавовна война? Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". Вот и ответ на вопрос "бавовна мем откуда пошло".

Все ‒ поток шуток, мемов, фотожаб было уже не остановить. А "бавовна сленг" стал очень и очень популярным Гугл-запросом.

Первой была бавовна в Белгороде, как сказано, выше. Но потом она "перекинулась" на соседний областной центр ‒ Курск. А дальше уже пошла цепная реакция. Конец июля и начало августа ознаменовался резким "обавовниванием" временно оккупированного полуострова Крым. В частности, только за последние дни были зафиксированы взрывы и пожары на военном аэродроме в Новофедоровке возле Сак, возле крупного железнодорожного узла Джанкой, а также на военном аэродроме Бельбек.

Бавовна мем что значит

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