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Что отталкивает мужчин от женщин: привычки, которые раздражают

23 февраля 2023, 13:34
У всех свои вкусы и предпочтения, однако есть универсальные черты для всех женщин, которые раздражают мужчин.
Что отталкивает мужчин от женщин
Что отталкивает мужчин от женщин / коллаж фото pixabay.com

Нравиться окружающим и мужчинам в особенности хочется практически всем женщинам, однако это дано не всем. Нередко причина в том, что женщина обладает качествами и привычками, которые раздражают мужчин. Сегодня поговорим о том, какие внешние и внутренние проявления отталкивают мужчин от женщин.

Что отталкивает мужчин от женщин - то, что "отворачивает" сразу

Мужчин от женщин отталкивают примерно одни и те же качества, чаще всего среди них оказываются: навязчивость - одна из самых главных женских ошибок, которые уделяют мужчине больше внимания, чем себе, болтливость - мужчины не любят много разговоров "ни о чем", особенно, если они оказываются сплетнями, стервозность - как бы это ни было неожиданно, адекватный здоровый мужчина понимает, что стервозность - это не природное качество.

Какие качества раздражают мужчин - всех без исключения

Выше мы описали те стороны женщины, которые мужчины чувствуют сразу, после чего не интересуются женщиной, однако есть и другие качества - те, которые проявляются уже в отношениях и могут их испортить.

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Намеки - вечная тема отношений мужчины и женщины. Стоит принять, что мужской мозг работает по другой схеме и практически не способен считывать намеки. Мужчины ценят женщин, которые умеют говорить прямо и честно.

Спешка и построение планов - мужчины не любят, когда женщина спешит и навязывает свое видение общего будущего слишком быстро.

Разговоры о бывших мужчинах - истории такого рода действуют на мужчин также, как и на женщин, прошлое - не лучшая тема для обсуждений.

Провокации - не стоит искусственно провоцировать мужчин на ревность, несмотря на желаемый эффект, который вы получите, у такого поведения вскоре настают неприятные последствия.

Нарушение личных границ - мужчинам необходимо иметь пространство для своих дел, работы и друзей, в которые женщине погружаться не стоит.

Критика и недовольство - все люди стремятся к хорошей жизни, а человек, который находится рядом и вечно всем недоволен - никогда не сможет сделать жизнь партнера лучше.

Какие детали в женской внешности раздражают мужчин - побочный эффект 21 века

И, наконец, поговорим о самом простом - внешность. Современные тенденции диктуют свои правила, и часто женщины пытаются соответствовать именно им, однако это решение не самое лучшее. Гораздо лучше находить свои особенные черты и их подчеркивать.

Мужчины не в восторге от:

  • искусственных больших губ
  • очень широких бровей
  • большого количества косметики и "маски" на лице
  • слишком ярких волос
  • удушающих ароматов
  • длинных и острых ногтей
  • неопрятной одежды
  • грязных волос

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