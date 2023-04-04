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Что обязательно должно быть в женской сумочке: 10 необходимых предметов

4 апреля 2023, 22:15
Нужно носить полезные и нужные вещи, которые смогут спасти свою хозяйку в неожиданной ситуации.
Сумка на цепочке
Сумка на цепочке / Фото Instagram

Редакторы журналов любят проповедовать, какую тушь для ресниц или помаду женщины должны носить в своей сумочке, но, честно говоря, такого рода советы никому не помогли. Если вы наносите макияж, вы знаете, какая косметика вам нужна, когда вы в пути.

Так что это - руководство "анти-модного" журнала по основам хорошо упакованной сумочки — вещам, которые будут держать вас в порядке, исправят сбой в гардеробе или избавят вас от проблем с новой обувью.

Что должна носить женщина в сумке?

1. Английские булавки

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Это спасение, если у вас оторвется пуговица или разойдется шов. Кроме того, маленькую булавку использовать в качестве застежки для ожерелья, если она вдруг сломается.

2. Пластыри

Пластыри спасут ваши ноги не только от порезов и царапин, но и от болезненной новой обуви. Вы также можете использовать их, чтобы скрыть ноготь с облупившимся лаком.

3. Дополнительные сережки

Нет лайфхака для потерянной серьги. У вас либо есть запаска, либо нет.

4. Матирующие салфетки

Эти небольшие впитывающие салфетки — элегантный способ стереть лишний блеск, кожный жир или даже пот со лба, щек и верхней губы.

5. USB-накопитель

Держите его на связке ключей для резервного копирования важных документов, когда вы путешествуете или проводите презентацию вне офиса.

6. Визитница

Для городских жителей первостепенное значение имеет быстрый и легкий доступ к вашей карте метро или самой важной карте любимого кафе.

7. Здоровый перекус

Работа во время обеда не должна случаться часто, но когда это случается, полезно иметь в сумочке сытный перекус. Например, зерновой батончик, орехи или сухофрукты.

8. Аккумуляторный чехол или портативное зарядное устройство для мобильного телефона

Приличное портативное зарядное устройство для мобильного телефона, которое несколько раз зарядит аккумулятор, можно купить всего за 20 долларов. Хороший аккумуляторный чехол обойдется вам как минимум в два раза дороже, но вам не придется возиться с отсоединенными кабелями и лишними предметами в сумочке.

9. Пятновыводящая ручка

Это не только избавит вас от необходимости провести день с пятном от кофе на рубашке, но и может помочь другу или коллеге (или начальнику!), которые будут вечно вам благодарны.

10. Одноразовые носовые платки

Вы никогда не захотите остаться без них, если почувствуете приближение чихания или неожиданного насморка.

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