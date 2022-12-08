Что нужно всегда говорить детям: вы удивитесь, вспомнив эти простые слова

Что нужно говорить детям каждый день - самые ласковые фразы ребенку.
Воспитание ребенка для большинства родителей – серьезный и кропотливый процесс, к которому подходят с особой ответственностью.
Ведь знания, навыки и восприятие мира, заложенные с самого детства, формируют принципы становления личности в будущем.
Своим примером родители зачастую инстинктивно прокладывают дорогу жизни, которую подсознательно стремятся пройти и их дети.
При этом слова и фразы, которые ребенок слышит каждый день, непосредственно влияют на его становление.
Вместе с тем не стоит забывать, что родителям и самим необходимо быть последовательными, не потакать ребенку, не унижать свое чадо, стараться избегать излишней опеки и запастись большим терпением.
Что нужно говорить детям каждый день
- "Я люблю очень тебя" (помните, что фраза, которая может казаться банальной, формирует у ребенка чувство благополучия и спокойствия);
- "Я всегда с тобой рядом" (поддержка родителей является одним из важнейших факторов);
- "Прости меня" (не бойтесь признать ошибку и дать понять, что оплошать может каждый – важно вовремя исправить ошибку);
- "Я тебя внимательно слушаю" (ребенок должен чувствовать, что его слова и мысли важны для вас);
- "Для меня ты особенный" (простые фразы придают теплоту и душевность в общении).
Слова любви ребенку
- "Ты приложил много труда и в результате получилось все очень хорошо!";
- "Прекрасный результат хорошей работы!";
- "Ты наверно потратил много времени, но итог труда потрясающий!";
- "Уверен, что для хорошего результата ты приложил огромные усилия!".
Какие слова нельзя говорить детям
- "Я сделаю сам, ведь у тебя ничего не получается";
- "На, то что хотел, только прекрати истерику";
- "А у соседа (друга/одноклассника) получается гораздо лучше";
- "Тебе влетит, если сделаешь так еще хоть раз";
- "Сейчас же прекрати, ты меня бесишь!";
- "Из-за тебя я в ярости и на грани срыва".
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Автор: Алексей Тесля