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Что нужно всегда говорить детям: вы удивитесь, вспомнив эти простые слова

8 декабря 2022, 08:30
Что нужно говорить детям каждый день - самые ласковые фразы ребенку.
Воспитание
Какие ласковые слова можно сказать ребенку / Pixabay

Воспитание ребенка для большинства родителей – серьезный и кропотливый процесс, к которому подходят с особой ответственностью.

Ведь знания, навыки и восприятие мира, заложенные с самого детства, формируют принципы становления личности в будущем.

Своим примером родители зачастую инстинктивно прокладывают дорогу жизни, которую подсознательно стремятся пройти и их дети.

При этом слова и фразы, которые ребенок слышит каждый день, непосредственно влияют на его становление.

Вместе с тем не стоит забывать, что родителям и самим необходимо быть последовательными, не потакать ребенку, не унижать свое чадо, стараться избегать излишней опеки и запастись большим терпением.

Что нужно говорить детям каждый день

  • "Я люблю очень тебя" (помните, что фраза, которая может казаться банальной, формирует у ребенка чувство благополучия и спокойствия);
  • "Я всегда с тобой рядом" (поддержка родителей является одним из важнейших факторов);
  • "Прости меня" (не бойтесь признать ошибку и дать понять, что оплошать может каждый – важно вовремя исправить ошибку);
  • "Я тебя внимательно слушаю" (ребенок должен чувствовать, что его слова и мысли важны для вас);
  • "Для меня ты особенный" (простые фразы придают теплоту и душевность в общении).

Слова любви ребенку

  • "Ты приложил много труда и в результате получилось все очень хорошо!";
  • "Прекрасный результат хорошей работы!";
  • "Ты наверно потратил много времени, но итог труда потрясающий!";
  • "Уверен, что для хорошего результата ты приложил огромные усилия!".

Какие слова нельзя говорить детям

  • "Я сделаю сам, ведь у тебя ничего не получается";
  • "На, то что хотел, только прекрати истерику";
  • "А у соседа (друга/одноклассника) получается гораздо лучше";
  • "Тебе влетит, если сделаешь так еще хоть раз";
  • "Сейчас же прекрати, ты меня бесишь!";
  • "Из-за тебя я в ярости и на грани срыва".

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