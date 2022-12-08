Что нужно всегда говорить детям: вы удивитесь, вспомнив эти простые слова

Что нужно говорить детям каждый день - самые ласковые фразы ребенку.

Какие ласковые слова можно сказать ребенку / Pixabay

Воспитание ребенка для большинства родителей – серьезный и кропотливый процесс, к которому подходят с особой ответственностью.

Ведь знания, навыки и восприятие мира, заложенные с самого детства, формируют принципы становления личности в будущем.

Своим примером родители зачастую инстинктивно прокладывают дорогу жизни, которую подсознательно стремятся пройти и их дети.

При этом слова и фразы, которые ребенок слышит каждый день, непосредственно влияют на его становление.

Вместе с тем не стоит забывать, что родителям и самим необходимо быть последовательными, не потакать ребенку, не унижать свое чадо, стараться избегать излишней опеки и запастись большим терпением.

Что нужно говорить детям каждый день

"Я люблю очень тебя" (помните, что фраза, которая может казаться банальной, формирует у ребенка чувство благополучия и спокойствия);

"Я всегда с тобой рядом" (поддержка родителей является одним из важнейших факторов);

"Прости меня" (не бойтесь признать ошибку и дать понять, что оплошать может каждый – важно вовремя исправить ошибку);

"Я тебя внимательно слушаю" (ребенок должен чувствовать, что его слова и мысли важны для вас);

"Для меня ты особенный" (простые фразы придают теплоту и душевность в общении).

Слова любви ребенку

"Ты приложил много труда и в результате получилось все очень хорошо!";

"Прекрасный результат хорошей работы!";

"Ты наверно потратил много времени, но итог труда потрясающий!";

"Уверен, что для хорошего результата ты приложил огромные усилия!".

Какие слова нельзя говорить детям

"Я сделаю сам, ведь у тебя ничего не получается";

"На, то что хотел, только прекрати истерику";

"А у соседа (друга/одноклассника) получается гораздо лучше";

"Тебе влетит, если сделаешь так еще хоть раз";

"Сейчас же прекрати, ты меня бесишь!";

"Из-за тебя я в ярости и на грани срыва".

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