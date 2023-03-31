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Что нужно убрать перед Пасхой в квартире: 3 вещи, которые нельзя оставлять в доме

31 марта 2023, 14:32
Совсем скоро украинцы отметят один из самых светлых христианских праздников. Однако нужно знать, как правильно к нему подготовиться.
Что нужно убрать перед Пасхой в квартире
Что нужно убрать перед Пасхой в квартире / коллаж фото pexels.com

Пасха издавна считается светлым праздником, который дарит надежду и очищение. Как и к любому событию, наши предки всегда готовились заранее, а к Пасхе - особенно. Не даром этому празднику предшествует несколько особенных дней.

Можно ли делать уборку перед Пасхой - разбираемся в вопросе

Среди всех традиций подготовки к празднованию Воскресения Христа одной из многовековых традиций является уборка. Она чтится на ровне с окрашиванием яиц и выпеканием пасок. Всё дело в том, что после наступления весны наши предшественники очищались не только духовно, но и не забывали о пространстве вокруг себя. Следственно - уборка перед Пасхой входит в число обязательных традиций.

Когда можно убирать в доме перед Пасхой - лучший день для очищения

Как мы уже сказали, в христианских традициях подготовка к празднику является такой же важной, как и сам праздник. В случае с Пасхой очень важно привести себя и свой дом в порядок. О том, как это сделать - мы расскажем далее. А сейчас поговорим о том, когда правильно приступить к уборке.

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Как известно, в преддверии праздника христиане отмечают в календаре Чистый четверг - в этот день согласно народным приметам хозяйки стараются совершить генеральную уборку. Однако несмотря на то, что традиции говорят о чистом четверге, можно убрать и ранее - в понедельник, вторник или среду, главное - не в пятницу.

Что нужно убрать перед пасхой в квартире - от чего нужно избавиться

Очищение пространства, в котором живет человек перед Пасхой, в большей степени заключается в генеральной уборке и избавлении от старых вещей. Три кита, на которых основывается действо - избавление от хлама, старой одежды и грязи в местах, где убирают реже всего.

В чистый четверг необходимо избавиться от предметов, которыми вы не пользуетесь, от одежды, которую не носите и от грязи в местах, где убираете реже всего.

Согласно приметам, уборку нужно начинать сверху и двигаться к полу, а именно - начать очищение с люстр и верхних полок, после чего продвигаться до последнего, пока не настанет момент мыть полы.

Как быстро убраться в квартире если лень - маленькие советы для тех, у кого мало времени и сил

Жить в чистоте нравится практически всем, однако иногда даже при желании соблюдать традиции - на уборку не хватает сил и времени. В таком случае есть несколько советов: постарайтесь привлечь к уборке как можно больше близких - работе вместе продвигается быстрее, для начала уберите самые загрязненные места, чтобы ваши действия были видны сразу. Также важно перед уборкой поднять себе настроение и надеть удобную одежду.

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