Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурор

1 января церковь почитает память святого великомученика Вонифатия. В первый день нового года есть много примет, которым следовали наши предки.
Если 1 января проснуться под собачий лай и первым на улице встретить мужчину, то можно ждать успеха. Верили, что этому человеку весь год будет улыбаться счастье и удача.
Обратите внимание на находки 1 января. Они дадут знак, что будет вас ждать в 2023 году.
Чтобы весь год ваш бизнес процветал, нужно сделать хорошую скидку первому покупателю.
Что нельзя делать 1 января
Нельзя 1 января тяжело работать. Нужно все дела отложить на следующий день.
Нельзя 1 января убирать дома или шить.
Нельзя 1 января стирать. Можно год в убытках прожить.
Нельзя 1 января отдавать долги.
Нельзя 1 января из дома выносить мусор. Можно всю радость и удачу отдать.
Нельзя 1 января ссориться, конфликтовать. Можно весь год в семье страдать от раздоров.
Приметы на 1 января
Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то ждать богатый урожай ягод.
Если иней на деревьях 1 января, то будет хорошая весна.
Если первая ночь Нового года лунная, то это предвещало богатый урожай гороха.
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