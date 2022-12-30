Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурор

Приметы на 1 января и что нельзя делать в первый день Нового года 2023.

Что нельзя делать 1 января / goodfon.ru

1 января церковь почитает память святого великомученика Вонифатия. В первый день нового года есть много примет, которым следовали наши предки.

Если 1 января проснуться под собачий лай и первым на улице встретить мужчину, то можно ждать успеха. Верили, что этому человеку весь год будет улыбаться счастье и удача.

Обратите внимание на находки 1 января. Они дадут знак, что будет вас ждать в 2023 году.

Чтобы весь год ваш бизнес процветал, нужно сделать хорошую скидку первому покупателю.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя 1 января тяжело работать. Нужно все дела отложить на следующий день.

Нельзя 1 января убирать дома или шить.

Нельзя 1 января стирать. Можно год в убытках прожить.

Нельзя 1 января отдавать долги.

Нельзя 1 января из дома выносить мусор. Можно всю радость и удачу отдать.

Нельзя 1 января ссориться, конфликтовать. Можно весь год в семье страдать от раздоров.

Приметы на 1 января

Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то ждать богатый урожай ягод.

Если иней на деревьях 1 января, то будет хорошая весна.

Если первая ночь Нового года лунная, то это предвещало богатый урожай гороха.

Читайте также5 простых и проверенных вещей, которые привлекут деньги в ваши карманы на Новый год 2023

Читайте также: