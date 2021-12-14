Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатство

Что нельзя делать перед выходом из дома / pixabay

Каждый мечтает быть счастливым и удачным. Чтобы ваши намеченные планы были успешными, специалисты рекомендуют узнать 5 примет, которые помогут вам достичь успеха.

Эксперты говорят, что именно эти приметы помогут избежать проблем и привлечь денежную прибыль.

Если вы утром собираетесь на важную встречу, то перед выходом следует погладить угол стола. Эта примета поможет вам привлечь удачу и достичь нужного результата.

Каждое утро, перед выходом из дома, стоить быть аккуратными и не спотыкаться. Если споткнулись об порог - плохой знак, который несет неприятности.

Отправляясь в дальнюю дорогу ничего нельзя ронять, это сулит проблемы в дороге и неудачи.

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Специалисты также говорят, что на важные встречи стоит заходить с правой ноги, тогда вас ждет успех. Правда, если вы хотите, чтобы вам сопутствовала удача, никогда не мойте полы перед выходом на собеседование.

Перед выходом из дома следует посмотреть в зеркало и пожелать удачного дня с улыбкой на лице, никогда не смотрите в зеркало со слезами и горестью.

Верить в приметы или нет, каждый решает сам.

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