Что нужно сделать перед Китайским Новым годом 2022, чтобы привлечь удачу и богатство в дом

Китайский Новый год 2022 приметы / ua.depositphotos.com

В первый день последнего месяца зимы наступит Китайский Новый год. Водяной Тигр официально вступит в свои права 1 февраля.

Как говорят эксперты, Тигр является храбрым животным. Символ года может принести удачу и богатство в дом, если следовать правилам.

Тигр способен защитить ваш дом от зла и недоброжелателей.

Перед Китайским Новым годом нужно выбросить всю одежду, приборы, кухонный инвентарь, которые уже изжили себя. Чтобы вашему финансовому благополучию в год Тигра не навредить, нельзя хранить неисправные вещи в доме.

Вещи, которые вы давно не носите, стоит раздать людям. Таким жестом вы привлечете к себе большую удачу.

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31 января стоит навести в доме идеальную чистоту. Убрать все углы, помыть люстры, окна и шкафы.

Обязательно выбросить продукты и крупы, которые уже просроченные.

Эксперты советуют обновить все фото в доме. Старые фотокарточки накапливают в себе негативную энергию, которая несет в вашу жизнь беды.

Обязательно купить фигурку тигра и поставить ее в центре стола. Такой жест задобрит покровителя 2022 года и принесет вам удачу, достаток и здоровье.

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