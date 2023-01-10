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Что нужно сделать, если телефон нагревается: лучшие способы охладить свой смартфон

10 января 2023, 05:50
Если вы не знаете, что делать, если телефон стал очень горячим, оставьте гаджет в покое на 20-30 минут подальше от солнечных лучей и дайте ему отдохнуть.
Телефон, перегрев
Лучший способ, как уменьшить нагрев телефона – не перегружать его лишними задачами и приложениями / ua.depositphotos.com

Когда смартфон нагревается, у многих из нас возникает множество опасений по поводу того, не сломался ли девайс, и все ли с ним в порядке. И мы не знаем, от чего может нагреваться телефон. На самом деле нагрев смартфона может зависеть от множества моментов – использование телефона на зарядке, тяжелые игры или другие процессы, которые потребляют много сил железа телефона. Часто это вполне нормально. Но если ваш телефон стал теплее, чем обычно, и стал работать совсем не так, как раньше, лучше предпринять меры и охладить его.

Что нужно сделать, если телефон нагревается

Не перегружайте свой смартфон

Нужно не забывать, что трехмерные игры, съемка видео и тяжелые процессы очень сильно грузят видеоускоритель и процессор. Устройство начинает быстро нагреваться и разряжаться. Телефон может нагреваться и в случае чересчур активного использования GPS, Bluetooth, Wi Fi и даже 4G связи.

Поэтому не надо перегружать работу своего аппарата. Чтобы он заметно не нагревался, делайте паузы в работе, играх, загрузке файлов большого объема из Интернета и использовании тяжелых приложений. На время можно отключать функции и приложения, которыми вы особо не пользуетесь.

Удалите "сырые" программы с вашего гаджета

Есть какие-то демки, программы с плохо оптимизированным кодом или ошибками? Они активно могут использовать ресурсы вашего телефона и нагружать процессор, чтобы он работал на полную мощность. Выделяется больше тепла, и, как итог – преждевременно посаженная батарея.

Во избежание разряда телефона в самый неподходящий момент, очистите смартфон от лишних приложений. Не пользуетесь приложением – удалите его. Не забывайте об обновлениях – они помогают убрать ошибки в тех программах, которые вам так нужны.

Не носите телефон как попало и не держите его на солнце

Нередко мы оставляем свои смартфоны под солнечными лучами, под одеялом и в кармане. В таких случаях телефон тоже может перегреться. Если использовать смартфон под воздействием высокой температуры, он способен очень сильно нагреваться.

Выход – не держите телефон под солнцем, когда очень жарко. Должна работать автоматическая блокировка экрана, чтобы что-то где-то и случайно вдруг не нажалось. Играете в игры – снимайте чехол, он может мешать охлаждению. Когда смартфон занят тяжелыми процессами – не оставляйте его в кармане.

Правильно заряжайте телефон

Заряжать мобильный телефон всегда нужно оригинальными адаптерами. Иначе можно столкнуться с перегревом. Если с вашим смартфоном все в порядке, а зарядка оригинальная, он не должен сильно нагреваться.

Таким образом, пользуйтесь лучше оригинальными кабелями и адаптерами. Поломалась зарядка – замените ее на новую. Старайтесь не пользоваться активно телефоном, который подключен к электросети, потому что в таком случае он тоже может сильно нагреваться.

Проверьте работу программного обеспечения

Чрезмерное нагревание смартфона может быть результатом сбоя в работе программного обеспечения (операционной системы) или каких-то программ. Причем со временем, когда мы давно используем телефон, появляется куча мусорных файлов.

Перезапустите свой телефон и проверьте, чтобы ОС была обновлена до актуальной или последней версии. Почистите свой телефон или запустите режим возвращения к заводским настройкам, заранее сохранив все нужные данные.

Когда телефон нужно нести в ремонт

Если все рекомендации, которые были приведены выше, вам не помогли, может быть, причина в поломке железа вашего смартфона. Да, телефоны иногда ломаются – всеми виной либо заводской брак, либо поломка в результате физических повреждений девайса, из-за которых произошло нарушение оптимального теплообмена.

Тогда можно отнести телефон в магазин (если он еще новый – заменить его по гарантии) или же в сервисный центр.

Почему новый телефон нагревается

Вы купили новый телефон и устанавливаете обновления. Во время первой настройки операционной системы активно работают процессор, накопитель и модели связи. Идет активный обмен информацией – теплообмен на высоком уровне.

В подобных случаях нагрев смартфона – нормальная и адекватная ситуация. Как только процесс настройки будет завершен, телефон остынет сам до нормальной температуры. После настройки смартфон объемными задачами лучше всего не загружать.

Как охладить батарею телефона

Когда вы понимаете, что телефон, скорее всего, перегрелся, нужно остановить все приложения и его выключить. Смартфон лучше оставить в месте, куда не доходят солнечные лучи, и дать ему остыть до оптимальной температуры. Если телефон перегрелся из-за батареи – достаньте ее из устройства.

Не нужно спешить с охлаждением вашего гаджета – резкие скачки температуры очень опасны. Поэтому никогда не помещайте телефон в тот же холодильник.

Оптимальный вариант – оставьте телефон в покое на 20-30 минут, чтобы он охладился. Потом можете продолжать повседневные действия со смартфоном.

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