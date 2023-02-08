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Что нужно сделать, чтобы вишня плодоносила: простая схема для богатого урожая

8 февраля 2023, 05:50
Калийное и фосфорное питание – вот чем подкормить вишню, чтобы было много ягод, а сами плоды действительно получились по-настоящему крупными и сладкими.
Вишня
Хорошее удобрение для вишни весной – это азотно-фосфорно-калийная корневая подкормка / pixabay

Прекрасный урожай – мечта каждого, кто увлекается садоводством. Но природа не сделает все сама, и чтобы "сорвать урожайный куш" обязательно нужно хорошо поработать. Как и любое другое дерево вишня требует ухода. Ее важно подкармливать весной и летом-осенью. Если вы не знаете, чем подкормить вишню, чтобы было много ягод, обязательно попробуйте применить на практике простые советы по удобрению вашего садового дерева.

Когда подкармливать вишню

В первую очередь, нужно четко знать, сколько лет дереву. Молодым деревьям, до момента вступления в плодоношения, много питания не нужно. Если посадочная лунка хорошо заправляется, в первые 2 года можно особо не подкармливать вишню.

Уже с 3 года нужно начинать подкормку молодых деревьев – достаточно это делать один раз в год. Она проводится в начале процесса вегетации любым комплексным удобрением. Не будет лишним провести 1-2 обработки листьев дерева комплексом микроэлементов.

Когда деревья уже вступили в плодоношение, они подкармливаются пару раз за сезон. Вишня подкармливается весной во время распускания листьев и на старте ее цветения. Один раз в три недели до начала лета проводятся подкормки, поскольку нужно поддержать дерево в промежуток образования завязей, а также в период налива плодов.

Важно подкармливать вишню в конце лета или начале осени, чтобы цветочные почки формировались и шла подготовка дерева к зимней поре года.

Взрослые деревья подкармливаются очаговым или локальным способом с применением минеральных удобрений, при помощи чего формируется запас различных питательных веществ. Эту подкормку делают один раз в пару лет.

Чем подкормить вишню, чтобы плодоносила

Подкармливать вишню нужно на базе определенной схемы. Важно не только знать, но и понимать сроки внесения конкретных удобрений. Вишня подкармливается, в основном, 3-6 раз за сезон, в зависимости от того, какая проходит фаза развития растения. В общем, дерево надо подкармливать в зависимости от его потребностей.

Что любит вишня – так это правильное удобрение.

Весной и летом вишню можно кормить по такой схеме:

  • Ранняя весна (даже если еще есть снег) – азотно-фосфорно-калийная корневая подкормка. Речь идет о подкормке типа нитроаммофоски или же аммиачной селитры (комплексная или чисто азотная);
  • До начала периода цветения;
  • Во время периода цветения;
  • После цветения проводится азотная внекорневая подкормка (мочевина)
  • После того, как образовались завязи;
  • Уже после того как произошло плодоношение (осенью). Применяется фосфорно-калийная корневая подкормка (это суперфосфат вместе с сернокислым калием или же монофосфат калия);

В общем, вам хватит 3 внесений удобрений.

Впрочем, следует обратить внимание, что если в почве мало кальция, из-за чего плоды завязываются плохо, а сами косточки не формируются, во время цветения на улице неблагоприятная погода (требуется бор), а вам так и не удалось еще в прошлом году провести фосфорно-калийную подкормку, тогда нужно подкормить дерево 5-6 раз.

Подкормка вишни ранней весной

Первая подкормка вашего дерева проводится до момента, когда распустились почки. Весной становится теплее, снег тает, и дерево просыпается. У него начинают набухать почки. Подкормка делается после первой весенней обрезки вишни.

В такой период растению понадобится много азота, чтобы оно смогло нарастить зеленую массу. Берите для удобрения аммиачную селитру (можно применять даже во время снега) или же мочевину (при температуре +10). Решать вам.

Не забывайте о том, что если калий и фосфор уже растворились и впитались растением, то нужно удобрения вносит сразу. Тогда для подкормки следует применять комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска. В них есть все макроэлементы, среди которых и азот.

В данный промежуток времени можно даже замульчировать приствольный круг вашего растения – компостом или перегноем. Это хорошие органические азотные удобрения долгоиграющего действия.

Удобрение до цветения

Для массы и сладости вашей вишне нужны калийное и фосфорное питание. Особенно калийное должно поступать в оптимальном количестве. Примечательно, что даже если сразу внести в сухом виде сернокислый калий и суперфосфат, или даже нитроаммофоску, вишня все равно не сможет получить нужные макроэлементы. По этой причине фосфорные удобрения вносят осенью, чтобы весной деревья могли их впитать.

Если с осени вы не удобрили деревья фосфорно-калиевой подкормкой, нужно применить ее уже весной, но в жидком виде. Растворите одно или пару удобрений в воде.

Кроме того, в ходе данного этапа можно применить и органические удобрения - настой куриного помета или коровяка, в котором, кроме азота, имеется фосфор, калий, а также другие полезные микроэлементы. Можно сделать и кальциевую подкормку, если почва кислая и есть нехватка кальция.

Подкормка вишни во время цветения

При плохой погоде, чтобы плоды лучше завязывались, в начале цветения рекомендуют проводить внекорневую подкормку по листу вишни раствором борной кислоты. Бор полезен для дерева – увеличивает содержание сахара, а также витамина С.

Удобрения после цветения и когда начинают появляться завязи

Если вы еще не успели внести азот, то спустя 5-7 дней после цветения это нужно сделать. При желании можно сделать внекорневую подкормку – опрыскать вишню раствором мочевины. Через 3-4 недели можно повторить.

Как альтернативный вариант, можно внести любое сухое удобрение в приствольный круг или пролить раствором аммиачной селитры/мочевины.

После этого, до конца мая и начала июля, строго запрещено делать какие-либо азотные подкормки.

Подкормка после образования завязей

Когда завязи образовались, для подкормки вишни можно использовать комплексные калийно-фосфорные удобрения, а также удобрения с микроэлементами, которые быстро усваиваются. Тут вам понадобятся Монофосфат калия, Плантафит, АгроМастер, Акварин, Гумат калия, и Гумат+7.

Удобрение после сбора урожая

В конце лета или начале осени проводится последняя подкормка вишни. Цель – укрепить корневую систему и повысить способность молодых деревьев выдерживать зимние перепады температуры. К тому же дереву нужно усилить иммунитет для противостояния заболеваниям.

Удобрение нужно и для того, чтобы уже взрослая вишня, которая приносит плоды и заложила цветочные почки, была готова к следующему урожаю.

В этой ситуации вишне нужно много фосфора и калия. Можно применить суперфосфат и сульфат калия, или же просто монофосфат калия. Можно сделать это в жидкой форме (раствор) или в сухой (тогда питание станет доступным уже к следующему сезону).

Кроме того, если в этом году были проблемы с завязыванием и образованиям плодов вишни, можно сделать и кальциевую подкормку. Ее применяют спустя месяц после проведения фосфорно-калиевой подпитки.

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