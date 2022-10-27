Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

Заделайте дырки и небольшие отверстия в доме, и шансы на избавление от мышей существенно вырастут / ua.depositphotos.com

Как избавиться от мышей – вопрос, который интересует владельцев частных домов. Именно в них, чаще всего, заводятся мыши. Незваные гости могут появиться в доме особенно осенью и зимой. Когда становится холодно, мыши ищут еду и тепло. Подобное соседство вряд ли можно назвать приятным, поэтому люди ищут способы и возможности избавиться от мышей.

Откуда в доме берутся мыши

В большинстве случаев мыши попадают в дома и квартиры через подвалы и чердаки. Различные отверстия возле труб, щели в плинтусах, вентиляционные выходы и мусоропровод также могут стать дорогой мышей в дом.

Бывает, что грызуны попадают даже на высокие этажи, пролезая дыры через балконы в бетонных плитах. Мыши даже могут рыть туннели под фундаментом жилища.

Мыши могут появиться в жилых помещениях, в том числе, если неподалеку от дома находится погреб, амбар или хранилище зерна. В доме они интересуются мусором и неубранными крошками. Где мыши находят пропитание и воду, там они и готовы обосноваться.

Грызуны любят осваивать и новые территории. Если мыши прибыли к вашим соседям, велика вероятность, что они попытаются попасть и к вам.

Как избавиться от мышей

Заделайте отверстия и дырки

В Интернете советуют множество способов, как избавиться от мышей в доме. Один из самых оптимальных вариантов – заделать лишние отверстия.

Проверьте, плотно ли закрывается ваша дверь, есть ли на вентиляционном выходе металлическая сетка. Нашли дырки, трещины в полу и стенах – заделайте их.

Химические яды

Применение химикатов в борьбе с мышами считается мерой средней эффективности. Отрава называется родентицид. Мыши смотрят за тем, как мрут другие мыши и понимают – место и еда небезопасные, и начинают перемещаться. Метод поможет, если к вам попали 1-2 мыши. Но если их целое гнездо, они не убегут. Такие яды также представляют опасность для домашних животных.

Мышеловки для грызунов

Приспособления лучше оставлять вдоль стен, поскольку мыши бегают с краю. Существуют убийственные мышеловки и живоловки – вторые не травмируют мышь и позволяют поймать ее и отпустить в дикую природу. Они похожи на клетки. Метод сработает, если мышь в доме оказалась случайно, а в жилище нет домашних животных. Избавиться от большого количества мышей так не получится

Ловушки с клеем

Подобный вид ловушки представляет собой небольшую доску или пластиковую подстилку, которая смазана клеем. В случае с крысой это не сработает, а вот небольшого грызуна обезвредит. Состав клея не ядовитый. Мышь, попадая в ловушку, может начать крутиться и громко пищать.

Электрическая ловушка

Эффективность такого метода борьбы с мышами высокая – грызунов убивает электрическим током. Разряд не приносит вреда для человека или домашнего животного, которые вряд ли смогут попасть в место, где расположена ловушка. Выглядит она как пластиковая коробка. Работает либо от аккумулятора, либо от электрической сети. Насколько гуманный такой метод – судите сами.

Отпугиватель с ультразвуком

Рабочий метод. Прибор подключают к электрической сети и он начинает издавать ультразвук. Мыши привыкают к звуку, поэтому устройство должно менять тональность.

Вызов специальных служб

Особенных методов такие службы не используют. Обычно работник приезжает с ловушками, мышеловками и отравой. Будет применять методы, о которых клиент пока не догадался. Применения новаторских методик вряд ли стоит ждать.

Чего боятся мыши – народные средства

Нашатырный спирт

Мыши боятся резкого запаха нашатырного спирта. Следует развести 2-2,5 чашки нашатырного спирта с 200 мл воды и добавить в раствор 2-3 ложки стирального порошка.

Нужно помнить, что такой раствор следует расставить в местах, которые недоступны для детей и домашних животных. Нельзя допустить употребления вещества внутрь.

Кроме того, иногда очень сложно найти, где отравившийся грызун. В результате в доме на долгое время может появиться крайне неприятный запах.

Черный перец

Мыши не переносят сильного запаха молотого черного перца. Если знаете места, где у вас поселились грызуны, рассыпайте его в этих местах. Вдыхание частиц черного перца заставит мышей ретироваться в срочном порядке.

Лавровый лист

Аромат лаврового листа привлекает мышей и крыс. Но только после того, как они его съедят, их организм начнет выделять вторичные метаболиты, которые токсичны для грызунов.

Масло перечной мяты

Если традиционные ловушки и яд вам показались негуманными методами для борьбы с грызунами, есть и другая альтернатива – эссенция перечной мяты. Метод безопасен и приятен для носа человека. Пропитайте ватные шарики такой эссенцией и разложите их в своем жилище.