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Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

11 февраля 2023, 04:15
Чтобы ваша техника прослужила вам как можно дольше, нужно знать, как правильно почистить стиральную машину в домашних условиях.
Стиральная машина, накипь
Есть вещи, которые нужно делать со стиральной машиной регулярно/ ua.depositphotos.com, Instagram

Хоть нам и хочется, чтобы бытовая техника прослужила нам максимально долгий срок, время обычно не на нашей стороне. Постоянное использование стиральной машины приводит к ее износу, и со временем могут появиться серьезные проблемы в ее работе. Поэтому важен вопрос, как ухаживать за стиральной машиной после стирки. Правильный уход продлит срок ее работы.

Главными "врагами" стиральной машины являются накипь, грязь и бактерии, от которых может появиться неприятный запах. Чтобы не допустить появления внутри машинки таких проблем, нужно время от времени чистить все ее составляющие. Однако многие не знают, как почистить стиральную машину, и поэтому пропускает такой важный пункт в уходе за ней.

Для очистки машинки не обязательно бежать в магазин и скупать там дорогостоящие средства. На самом деле всё, что нужно, уже есть дома. Накипь и мыльный налет можно убрать, применяя копеечные подручные средства.

Как очистить барабан и ТЭН от накипи

Больше всего накипи остается в барабане и на ТЭНе (приборе, который нагревает воду в машинке). Такой налет бывает сложно увидеть. Поэтому не стоит ждать какого-то "знака с неба", когда уже нужно будет проводить процедуру очистки. Ведь если "запустить" это дело, то потом может образоваться такое количество налета, которое уже будет невозможно убрать подручными средствами.

Итак, чем можно почистить стиральную машину от накипи? Для этого можно воспользоваться лимонной кислотой – она вступит в реакцию с солями и кальцием, из-за которых образуется накипь, и растворит их. Также нужно будет добавить отбеливатель.

В лоток для стирального порошка всыпаем 2-3 столовые ложки лимонной кислоты. В барабан машинки заливаем 100-200 г отбеливателя. После этого включаем самый длинный цикл стирки при высокой температуре, это нужно делать без одежды в барабане машинки. После окончания цикла стоит включить дополнительное полоскание, чтобы убрать с барабана и других элементов остатки примененных средств.

После этого нужно протереть машинку внутри сухой чистой тряпкой.

Такую процедуру нужно проводить раз в несколько месяцев.

Как очистить фильтр

Фильтр часто забивается мелкими предметами, волокном, волосом, шерстью животных, поэтому его нужно регулярно очищать. Если будет такая потребность, можно это делать даже каждый месяц.

Что указывает на то, что уже нужно очищать фильтр? "Тревожными звоночками" будут ситуации, когда машинка плохо выкручивает вещи, сильно вибрирует во время работы, очень долго стирает в режимах, которые предусматривают не такое большое количество времени. Еще один признак – если дверцы после завершения стирки очень долго не разблокируются.

Для того, чтобы почистить фильтр, откройте дверцу, за которым он спрятан (это указано в инструкции к вашей технике). Подставьте под него небольшую емкость, ведь оттуда будет вытекать вода. Снимите фильтр, покрутив его против часовой стрелки. Подождите, пока стечет вода. Затем извлеките все загрязнения, которые там накопились, промойте фильтр и закрутите его обратно.

Как очистить сливной шланг

В сливном шланге также могут накопиться загрязнения. Поэтому его тоже нужно регулярно очищать.

Для этого выключите машинку из сети, отодвиньте ее, ведь шланг размещен сзади. Открутите насос, к которому крепится шланг. Если боитесь перепутать шланги – сверьтесь с инструкцией к машинке.

После того, как открутите шланг от насоса, слейте из него остатки воды в какую-то емкость. Отсоедините второй конец шланга от трубы. Осмотрите шланг, нет ли внутри каких-то загрязнений. Если они там есть, попробуйте выжать их руками или промыть внутри водой.

Затем прикрепите шланг на место, как было до этого.

Как очистить лоток для стирального порошка

Эту процедуру тоже очень важно проводить вовремя и регулярно. Ведь в лотке после каждой стирки могут быть остатки моющих средств. Со временем они наслоятся так сильно, что образуется много налета, в котором могут размножаться бактерии, которые вызывают возникновение неприятного запаха.

Чтобы очистить лоток, стоит вытащить его из машинки, нажав на зажим сверху. Далее промыть емкость в мыльной воде. Для очистки можно использовать губку или старую зубную щетку. Вторая особенно поможет в труднодоступных местах.

Затем сполосните лоток в чистой воде, высушите его или протрите насухо тканью и верните на место.

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