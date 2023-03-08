Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 10 марта. Приметы и все важные запреты в этот день, чтобы беду не привлечь.

Что нельзя делать 10 марта / goodfon.ru

10 марта церковь почитает память преподобного Тарасия. В народе именуют днем Тарасия Бессонного или Тарасия-кумовщика.

Святой Тарасий был патриархом Константинопольским в конце 8 начале 9 веков. Верили, что святой помогает бороться с лихорадкой.

Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию.

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Также ни в коем случае нельзя было смотреть с улицы в дом через окно, иначе лихорадка могла поймать именно в этот момент.

Что нельзя делать 10 марта

Нельзя ходить по замерзшим водоемам и ездить по ним на лошадях.

Нельзя заглядывать с улицы в окна. Считалось, что это может приманить неприятности и беды тех, кто живет в доме.

Нельзя ложиться спать до наступления темноты, иначе можно заболеть.

Нельзя общаться с незнакомцами и начинать новые дела.

Нельзя 10 марта отдавать старые детские вещи другим детям. Можно отдать с ними здоровье.

Приметы на 10 марта

Если грач на дереве вьет гнездо, то жди тепло.

Если вороны сильно кричат, то лето будет дождливым и холодным.

Если в этот день посадить помидоры и капусту, то урожай будет обильным.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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