УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что нужно отключить в смартфоне, чтобы быстро не садилась батарея

Андрей Ганчук
10 августа 2023, 05:50
10
Проверьте параметры своего телефона и вы узнаете, какие настройки садят батарею. Отключайте их – многими из них владельцы гаджетов не пользуются.
Телефон
Что отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея, и какие программы лучше удалить / ua.depositphotos.com

Мобильный телефон есть практически у каждого из нас. Многие не могут представить, как обойтись без смартфона, который нужен как на работе, так и для развлекательных целей. Нередко каждый из нас сталкивается с проблемой быстрого расхода аккумулятора, из-за чего телефон может отключиться в самый неподходящий момент. Мы расскажем, какие настройки отключить на андроиде для экономии батареи, или на любом другом смартфоне.

Поменяйте настройки на телефоне

Яркость экрана лучше сделать меньше, поскольку она садит батарею. Лучше всего включать адаптивную яркость или ставить ее где-то на 50%.

видео дня

Частоту обновления дисплея тоже следует отрегулировать. Параметр надо переставить со 120 Гц до 60 Гц. Такая функция есть на последних моделях смартфонов под управлением Android и iOS.

Надо отключать и функции, которыми вы не пользуетесь. К примеру, это Bluetooth, точка доступа раздачи Интернета или GPS. Далеко не всем они нужны постоянно включенными.

Когда быстро разряжается телефон, можно включить режим энергосбережения. Смартфон будет работать в два раза дольше.

Отключите лишние приложения

Порой на смартфоне установлено слишком много программ, которые активно потребляют энергию. Работают в фоновом режиме незаметно для хозяина гаджета, подключатся к Интернету, скачивают обновления и обмениваются информацией с серверами. Проверьте, есть ли у вас лишние программы – отключите их или удалите.

Проверьте аккумулятор смартфона

Возможно, проблема в батарее. Для начала нужно взять и перезагрузить ваш телефон. Делать так надо 2-3 раза, чтобы закрепился эффект.

Также можно использовать программы для проверки аккумулятора смартфона, которые покажут, что с вашей батарей. К примеру, можно использовать Battery Monitor.

Если ничего не помогает, обратитесь в сервисный центр, чтобы либо исправить ситуацию с батареей, либо и вовсе ее поменять.

смартфоны телефон
Реклама

Главное за день

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

23:30 Украина
Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

21:43 Украина
Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

20:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:50

Что нужно отключить в смартфоне, чтобы быстро не садилась батарея

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Тельцов: наступит идеальное время для романтики и отпускаВидео

04:30

Девушка не мыла голову шампунем 2 года: что случилось с ее волосами

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 10 августа

03:30

Как не перепутать зачатие с менструацией: раскрыты признаки беременности

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
03:02

Какая самая вкусная часть свинины: неожиданный ответ удивит заядлых гурманов

02:00

Ниже тех, кто работает: принцу Гарри указали на его место и отобрали титул

01:30

Пригожина может не быть среди живых: экс-разведчик КГБ раскрыл подробности

00:13

Названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Реклама
09 августа, среда
23:30

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

23:00

Хотел беспредела и грязи: Панин опубликовал личную переписку с Киркоровым

22:34

Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всехВидео

22:33

"Вагнеровцы" строят крупную базу возле Украины: эксперт ответил, что задумала РФВидео

22:15

Мужественно боролся за свободу Украины: возле Старомайорского погиб 19-летний защитник

21:43

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

20:52

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненыеФотоВидео

20:42

Империю по соседству нельзя оставлять потомкаммнение

20:33

"Ігоре" или "Ігорю", "Олегу" или "Олеже": Авраменко рассказал о грубой ошибке

20:28

Завод разрабатывал оружие нового поколения: неожиданные детали взрыва под Москвой

20:25

Россияне прибегли к хитростям: раскрыта причина воздушных тревог вечером

Реклама
20:07

Штормит уже третий день: в Украине затягивается очень сильная магнитная буря

19:35

Зальет дождями и ударит +12: в какие регионы Украины ворвется непогода

19:26

Германия передала Украине еще две установки Patriot: раскрыт пакет помощи

19:16

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:10

Путин всех переиграл?мнение

19:05

Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

18:29

Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на РоссиюВидеоблоги

18:23

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

18:20

Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

18:15

Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

18:14

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

18:10

Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия

17:49

Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на ДнепреВидео

17:29

Почему на ночь нужно закрывать окна шторами: неожиданный ответ удивит наповал

17:25

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:05

Ваш IQ выше среднего, если вы сможете найти вора в больнице за 8 секунд

16:55

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:47

Головоломка, которая сломает ваш мозг: надо найти собаку в парке за 7 секунд

16:41

От убийц до вымогателей: в Тюмени уже сто могил уничтоженных в Украине наемников

16:20

"Роскошные цветы, как из магазина": как вырастить розу из засохшего букета

Реклама
15:52

Какие самые добрые знаки зодиака: три представителя круга порадуют любого

15:50

"Будем мочить Черноморский флот": эксперт раскрыл, как Украина разблокирует портыВидео

15:40

Какую рыбу лучше всего делать в кляре: как приготовить хрустящие кусочки

15:15

Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый

14:56

Не все верующие об этом знают: что делать, когда бьют колокола

14:42

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФВидео

14:29

Что приносит в дом цветок женское счастье: как поставить, чтобы жизнь улучшилась

14:24

Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

14:24

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

14:21

Общины обратились в Кабмин для компенсации за тарифы на тепло: под угрозой оказались 11,5 млн украинцев

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять