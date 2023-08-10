Что нужно отключить в смартфоне, чтобы быстро не садилась батарея

Проверьте параметры своего телефона и вы узнаете, какие настройки садят батарею. Отключайте их – многими из них владельцы гаджетов не пользуются.

https://news.glavred.info/chto-nuzhno-otklyuchit-v-smartfone-chtoby-bystro-ne-sadilas-batareya-10492174.html Ссылка скопирована

Что отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея, и какие программы лучше удалить / ua.depositphotos.com

Мобильный телефон есть практически у каждого из нас. Многие не могут представить, как обойтись без смартфона, который нужен как на работе, так и для развлекательных целей. Нередко каждый из нас сталкивается с проблемой быстрого расхода аккумулятора, из-за чего телефон может отключиться в самый неподходящий момент. Мы расскажем, какие настройки отключить на андроиде для экономии батареи, или на любом другом смартфоне.

Поменяйте настройки на телефоне

Яркость экрана лучше сделать меньше, поскольку она садит батарею. Лучше всего включать адаптивную яркость или ставить ее где-то на 50%.

видео дня

Частоту обновления дисплея тоже следует отрегулировать. Параметр надо переставить со 120 Гц до 60 Гц. Такая функция есть на последних моделях смартфонов под управлением Android и iOS.

Надо отключать и функции, которыми вы не пользуетесь. К примеру, это Bluetooth, точка доступа раздачи Интернета или GPS. Далеко не всем они нужны постоянно включенными.

Когда быстро разряжается телефон, можно включить режим энергосбережения. Смартфон будет работать в два раза дольше.

Отключите лишние приложения

Порой на смартфоне установлено слишком много программ, которые активно потребляют энергию. Работают в фоновом режиме незаметно для хозяина гаджета, подключатся к Интернету, скачивают обновления и обмениваются информацией с серверами. Проверьте, есть ли у вас лишние программы – отключите их или удалите.

Проверьте аккумулятор смартфона

Возможно, проблема в батарее. Для начала нужно взять и перезагрузить ваш телефон. Делать так надо 2-3 раза, чтобы закрепился эффект.

Также можно использовать программы для проверки аккумулятора смартфона, которые покажут, что с вашей батарей. К примеру, можно использовать Battery Monitor.

Если ничего не помогает, обратитесь в сервисный центр, чтобы либо исправить ситуацию с батареей, либо и вовсе ее поменять.