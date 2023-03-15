Что нужно носить в сумке для привлечения денег: талисманы для каждого

Сумка - неотъемлемый элемент жизни практически любого человека. Однако мало кто знает, что он может привлечь в жизнь человека деньги.

Что нужно носить в сумке для привлечения денег / коллаж фото pexels.com

У многих людей в жизни есть свои амулеты, которые наделены особым смыслом и историей. Однако у некоторых амулетов есть особое предназначение и задание, с которым они справляются.

Что нужно носить в сумке для привлечения денег - список специальных амулетов

В мире существует очень большое количество талисманов, за которыми замечаются особенности привлечения в жизнь богатств. Некоторые из них, а точнее практически все - можно носить в сумке. Считается, что лучше всего с данной целью справляются фигурки рыб, жаб и слонов. Также некоторые используют формы мышей и клевера с 4 лепестками. Помимо прочего можно носить в сумке коллекционные монеты или купюры - они также способны привлечь в жизнь деньги.

Какого цвета должна быть сумка по фэн-шуй - особенности и важность палитры

К знаниям фэн-шуй до сих пор обращается большое количество людей со всего мира. Согласно этой практике, цвета играют не последнюю роль в жизни человека и имеют влияние на судьбу. Цветовая палитра также касается сумок. В том случае, если вам хочется привлечь здоровье и улучшение самочувствия - стоит использовать оранжевый и желтый свет, если не хватает гармонии и баланса - поможет зеленый цвет. Ну и, конечно, привлечение достатка - это всегда коричневый и черный цвет.

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Что обязательно должно быть в сумке - простые советы для девушек

Помимо того, что сумка может стать магнитом для денег, она также выполняет свою первичную цель - обеспечение комфорта, куда бы вы не пошли. Главред собрал список вещей, которые должны быть в сумке каждой девушки: документы и ключи, салфетки и антисептик, зарядка для телефона, кошелек, полезный снек. Также не будет лишним всегда носить с собой зеркало и расческу, пластырь и обезболивающее.

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