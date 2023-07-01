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Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

Андрей Ганчук
1 июля 2023, 11:06 обновлено 1 июля, 11:06
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Через сколько можно выходить после ядерного взрыва на улицу, оповестят органы местного самоуправления или центральные власти, которые объявят алгоритм действий.
ЗАЭС, ядерная угроза
Ждать оповещения властей и собрать тревожный чемоданчик – вот, что делать в случае ядерного взрыва / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, ua.depositphotos.com

Агрессор Россия постоянно угрожает Украине и цивилизованному миру ядерным ударом. Власти предупредили украинцев о том, что Москва может пойти на теракт на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Мы не будем обсуждать, насколько реален сценарий ядерной катастрофы, однако расскажем вам, что должно быть в тревожном чемоданчике на случай ядерной войны.

Что делать при ядерном взрыве

Если произошел ядерный взрыв, у вас должен быть собран ядерный чемоданчик. Следует знать – в случае ядерного удара без электричества могут остаться города и районы. Поэтому запасайтесь пауербанками и батарейками.

В вашем тревожном чемоданчике также должны быть фонарики, рации (в обязательном порядке с коротким и средним волновым диапазоном), а также счетчик Гейгера (детектор радиации).

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Все устройства должны работать на батарейках, которые в случае чего нужно было бы поменять.

Понадобятся механический компас и карты местности.

Купите туристический свисток – если вдруг вы заблудитесь или попадете в ловушку, чтобы вы смогли позвать на помощь.

Чтобы ночью у вас были свет и огонь, купите спички в водонепроницаемой коробочке или туристические спички, которые горят даже в воде.

Какие лекарства нужны на случай ядерной войны

Министерство здравоохранения Украины выпустило список медикаментов, которые должны быть в аптечке в случае совершения российскими оккупантами теракта на Запорожской АЭС.

Калий йодид

Известно, что калий йодид применяется при авариях на ядерных объектах, чтобы снизить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу.

Нужную дозу следует принимать только после официального оповещения властей. Сообщить об этом могут органы местного самоуправления, государственной власти, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и средства массовой информации.

Считается, что препарат следует принимать после оповещения за 6 или меньше, чем за 6 часов до поступления радиоактивного облака. Но калий йодид эффективен, когда поступает облако и спустя 6 часов после него.

Следует помнить, что препарат не принимается через 24 часа после поступления облака.

Алюминиево-антацидные сорбенты

В основе таких веществ гидроксид алюминия, которые применяется, чтобы ускорить нейтрализацию, связывание и вывод радионуклидов из организма. Воздействие должно поспособствовать снижению риска для здоровья человека вследствие поступления радионуклидов.

Альгинаты

Натрия альгинат формирует специальный защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Барьер поспособствует тому, чтобы организм не впитывал опасные вещества.

Бикарбонат натрия

Предназначен для того, чтобы восстановить щелочное состояние крови и коррекцию метаболического ацидоза. Речь идет о состоянии, когда нарушается химический баланс кислот и щелочей в крови.

Маска

Маска должна защитить организм от попадания опасных веществ.

В Минздраве акцентировали внимание на том, что эти сведения относятся только к жителям 50-километровой зоны вокруг Запорожской АЭС и считаются нерелевантными для людей, которые проживают вне такого радиуса.

Что надевать при ядерном взрыве

Если случится ядерный взрыв, в воздухе может быть радиация. Нужно надевать одежду, которая должна защитить от вредных веществ.

Рекомендуется покупка два комплекта удобных штанов из плотной полусинтетической ткани. Это могут быть горнолыжные или военные брюки.

Также нужно купить респираторы типа FFP3 или FFP2, чтобы не вдыхать вредные для здоровья вещества.

Советуют купить и полиэтиленовые дождевики, которые задерживают радиоактивные частички.

На случай холодов понадобятся одеяла, куртки свитера и другая теплая одежда.

Кроме того, не забудьте нижнее белье и носки.

Запорожская АЭС
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