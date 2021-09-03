Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию / ua.depositphotos.com

После того, как мужчинам исполняется 40 лет, им желательно придерживаться определенного формата питания. Об этом в комментарии порталу "Говорит Москва" заявила специалист по общественному здравоохранению и питанию Мария Кардакова.

По словам специалистки, составление меню напрямую зависит от образа жизни. Вместе с тем в ежедневном рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи.

"Часто именно эта категория мужчин презрительно относится к овощам в своём рационе. Рекомендации нам говорят, что риски сердечно-сосудистых заболеваний можно значительно снизить, включая в рацион пять порций овощей и фруктов в день", — сказала Кардакова.

Она добавила, что для организма также будут полезны ягоды и гречка. Включение фруктов, овощей и ягод особенно удобно летом благодаря сезонности.

Читайте такжеУченые узнали, какие мужчины вредны для здоровья женщины

Реклама

Напомним, ранее ученые Вустерского университета (Великобритания) выяснили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин.

А это усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера.