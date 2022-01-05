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Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога

5 января 2022, 21:22

Качественная/правильная и сбалансированная диета препятствует отложению холестерина на стенках сосудов, доставляющих кровь в важные органы, говорит медик.

Сосуды
Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога / ua.depositphotos.com

Содержание в рационе питания морской рыбы, растительных масел, фасоли, цельнозернового хлеба и других продуктов способствует снижению уровня холестерина в сосудах. Об этом рассказала в комментарии порталу Lhealth известный кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Качественная/правильная и сбалансированная диета препятствует отложению холестерина на стенках сосудов, доставляющих кровь в важные органы.

Для того, чтобы сохранить сосуды чистыми, среди продуктов для ежедневного употребления должны быть:

  • морская рыба любых сортов (от диетической камбалы до жирной семги);
  • растительные масла холодного первого отжима (оливковое, льняное, конопляное). Для приготовления при высоких температурах подходит рафинированное подсолнечное масло;
  • любые овощи, кроме картофеля (его слишком часто есть не следует);
  • фрукты. Осторожнее нужно быть с бананами, хурмой, виноградом и манго, которые содержат большое количество природного сахара.

В список продуктов, которые желательно потреблять каждый день, Кореневич также внесла нешлифованный рис, овсянку, гречку, фасоль, цельнозерновой хлеб, горох, чечевицу, спагетти из муки грубого помола, нежирные сыры, курицу, индейку без кожи, сметану 10-15% жирности, кефир до 2 ,5% жирности и йогурты без сахара.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней

viber
сердечно-сосудистая система холестерин организм
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