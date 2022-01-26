Что нужно есть для здоровья суставов: диетолог назвала список продуктов

Что есть, чтобы укрепить суставы / Коллаж ua.depositphotos.com

Здоровье суставов зависит от того, что мы едим. Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы боль в суставах больше не беспокоила.

Кальций - чем полезен для суставов

Для здоровья суставов рацион должен быть богат кальцием. Самый доступный источник кальция - молочные продукты.

"Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Поэтому обеспечить себе достаточный объем кальция очень важно", - написала диетолог на своей странице в Facebook.

Однако не следует злоупотреблять молочными продуктами. Ведь кальций содержится еще и в овощах, крупах, мясе и рыбе, добавила специалист.

Селен и сера для суставов

Сера играет важную роль в синтезе хрящевой ткани, селен способствует встраиванию серы в структуру хряща.

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Обогатить свой рацион селеном можно, употребляя такие продукты, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья, грибы, творог, крупы и бобовые.

Сера в достаточном количестве содержится в продуктах, где есть белок – все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты.

Цинк для здоровья суставов

Цинк – один из микроэлементов, обеспечивающий полноценное функционирование организма.Он участвует в регенерации суставов, в частности, коллагеновых волокон.

Низкий уровень цинка приводит к снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов, тимуса и селезенки и к нарушениям функционирования лимфоцитов. В результате - снижается сопротивления организма к инфекционным заболеваниям.

При нормальном уровне цинка организм будет лучше противостоять инфекциям.

Кроме иммунной защиты цинк влияет на здоровье кожи, волос и ногтей. При дефиците цинка могут искажаться вкусовые ощущения, ухудшаться обоняние, вплоть до полной его потери.

Суточная потребность цинка для взрослых - 10 - 12 мг.

В каких продуктах содержится цинк / facebook.com/svetlanafus

Здоровые суставы и витамин С

В организме витамин С не вырабатывается, поэтому должен поступать с пищей.

"Если не получать его в достаточном количестве, развивается гиповитаминоз, а этого допускать не следует. Витамин С нужен для синтеза коллагена, а это кожа, кости, суставы, связки, участвует в процессе свертывания крови, необходим для поддержания эластичности и прочности сосудистой стенки и для иммунной защиты", - рассказала Фус.

Суточная потребность витамина С составляет от 70 мг до 100 мг.

Витамин С содержится в таких продуктах: киви, квашеная капуста, ягоды, цитрусовые, перец.

Витамин D и суставы

Основная функция витамина D - участие в обмене фосфора и кальция. Он обеспечивает нормальный рост костной ткани, предупреждает возникновение рахита и остеопороза, отвечает за крепость зубов и ногтей.

В каких продуктах содержится витамин D

Этот витамин можно получить из печени трески, яичных желтков, сливочного масла.

"Но следует помнить, что основное количество витамина Д мы получаем от солнца. Под воздействием солнечных лучей он синтезируется в нашей коже, а благодаря печени и почкам превращается в активную форму. Поэтому важно не только полноценное питание и солнечный свет, а еще поддерживать нормальную работу этих органов", - посоветовала диетолог.

Что такое витамин D Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

Коллаген и здоровье суставов

Ещё одна важная составляющая наших суставов - коллаген. Он составляет основу тканей и органов организма и обеспечивает их прочность и эластичность.

"Коллаген сейчас модно принимать в виде препаратов. Но все же важно поддерживать его синтез в самом организме. Поэтому вещества, из которых коллаген образуется, необходимо получать с едой", - отметила специалист.

Что необходимо для синтеза коллагена

Белок: мясо, рыба, бобовые, молочные продукты.

Сера: яичный желток, крупы, бобовые.

Медь: крупы, бобовые, морепродукты.

Цинк: говяжья печень, морепродукты, крупы, бобовые, орехи, семечки.

Кремний: крупы, бобовые, овощи, морские водоросли.

Витамин С: киви, цитрусовые, черника, черная смородина и другие ягоды.

Железо: мясо, язык, печень, гречка.

"Как вы видите, правильное и сбалансированное питание — основа крепких суставов и всего организма. Однако если разрушительные процессы в организме уже начались, само лишь употребление полезных продуктов не способно остановить болезнь. Важно вовремя начать лечение", - резюмировала Светлана Фус.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала о пользе личи и объяснила, кому его нельзя есть.

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