Что нужно есть для нормального холестерина в теле - комментарий ученых

Как говорит известный диетолог Светлана Фус, если в питании недостаточно определенных продуктов, то нарушается синтез гормонов - как у мужчин, так и у женщин.
Ограничивая себя в употреблении жира, человек не дает клеткам своего организма нормально функционировать. И это провоцирует витаминно-минеральный голод. Об этом заявила на своей странице в социальной сети Instagram известный врач-диетолог Светлана Фус.
Поэтому, говорит медик, небезопасно принимать "жиросжигающие препараты".
"Так, жир, который мы употребляем с пищей, идет в первую очередь на синтез сурфактанта, чтобы обеспечить нам дыхание. Сурфактант это вещество, на 90 процентов состоящее из жира и на 10 процентов из белка. Вещество поддерживает альвеолы в расправленном состоянии, что важно для организма", - говорит врач.
Кроме того, если в питании недостаточно жиров, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин, предупредила Фус.
"В организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина. Последний поступает с жирами животного происхождения и синтезируется в организме из них", − уточнила диетолог.
Медик подчеркнула, что необходимые для организма жиры должны быть высокого качества из соответствующей пищи. Их количество определяется индивидуальными особенностями человека − его родом деятельности, физической активностью и так далее.
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