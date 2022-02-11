Что нужно есть для хорошего уровня гемоглобина - ответ нутрициолога / ua.depositphotos.com

Есть определенные продукты, при употреблении которых автоматически повышается уровень гемоглобина. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на комментарий нутрициолога Евгению Дегтянниковой.

Она рассказала, что при недостатке гемоглобина в организме следует употреблять красное мясо, субпродукты и продукты, которые содержат много витамина С ‒ бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи. Они, по словам эксперта, в категорической форме помогают телу усваивать железо.

Дегтянникова также отметила, что низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой и женскими половыми органами, к нарушению работы печени и общей детоксикации организма. В результате у человека исчезает бодрость, начинают выпадать волосы и ломаться ногти. "О дефиците железа будут свидетельствовать трещины по краям губ, низкое давление и учащенный пульс", — заключила нутрициолог.

До того коллега Дегтянниковой, нутрициолог Алена Степанова рассказала о многочисленных полезных свойствах минеральной воды. По ее словам, такой напиток можно и нужно разделять еще на несколько категорий. К примеру, хлоридные используются как стимулятор обмена веществ и помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

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