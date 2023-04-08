Что нужно добавить в воду чтобы макароны не слипались: лучший способ на все времена

Макароны - одно из самых популярных блюд в Украине.

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Что нужно добавить в воду чтобы макароны не слипались / коллаж фото instagram snezhanozka_kulinar/ nastya_st_recipes

Макаронные изделия быстро готовятся и достаточно приятные на вкус. Однако если сварить их неправильно - можно испортить продукт. Далее расскажем о главных правилах приготовления этого продукта.

Когда надо кидать макароны в воду - один из главных вопросов

Для того, чтобы сварить макароны - необходимо поставить кастрюлю с водой на большой огонь и довести до кипения. Только после этого опускать в нее макароны. Делать так нужно потому что если опустить макароны в холодную или прохладную воду - они слипнутся. Это первое правило. Также важно знать, что после добавления макарон в воду - их нужно сразу перемешать.

Что нужно добавить в воду чтобы макароны не слипались - необходимая мера

Как правило, самой большой проблемой в приготовлении макарон считается то, что они слипаются. Для того, чтобы так не происходило - есть секрет: необходимо добавить в воду несколько ложек растительного масла и перемешать в ней макароны, которые варятся. Когда вода закипит снова - убавьте огонь.

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Сколько варить макароны - время имеет значение

Существует очень много разных видов макарон, они отличаются сортом и мукой, из которой сделаны. Именно от этого зависит время приготовления. Как правило, производитель каждой марки указывает на упаковке оптимальное время для приготовления именно этого вида макарон. Однако также необходимо запомнить, в среднем макароны нужно варить около 7-10 минут. Этого времени как правило достаточно для того, чтобы они получились в меру мягкими и приятными на вкус.

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