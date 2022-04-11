УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов

11 апреля 2022, 04:00

Чай с этой добавкой, как говорят специалисты, в достаточной степени и быстро помогает устранить головные боли, помогает заживлять раны полости рта,

Чай
Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов / YouTube

Чай с розмарином нередко называют "натуральным обезболивающим", поскольку он способствует снижению риска хронических заболеваний - сердечно-сосудистых, диабета и даже деменции. Об этом сообщает портал GreenPost со ссылкой но новые исследования.

Чай с розмарином, говорят эксперты, обладает массой полезных свойств, среди которых – улучшение пищеварения и снятие отеков. Кроме того, чай имеет болеутоляющий эффект при мигрени или ломоте.

Также он помогает улучшить память и концентрацию, снижает стресс и риск панических атак. Наконец, чай с этой пряностью позволяет контролировать уровень сахара в крови при регулярном выпивании.

Далее ‒ правильное приготовление напитка заключается в добавлении ложки сушеных листьев розмарина в чашку с кипятком. Затем напитку следует настояться в течение пяти минут, после чего процедить. По вкусу можно добавлять мед или лимон.

Читайте такжеЛюбимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
чай сердечно-сосудистая система
Реклама
Популярное
Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – завистьГороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть "Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупанты"Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупанты "Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняет"Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняет Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом Украина "поплывет": синоптики предупредили о мощных ливнях и заморозкахУкраина "поплывет": синоптики предупредили о мощных ливнях и заморозках
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23

04:00

Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов

03:46

Низкий спрос, конкуренция и скудные гонорары: как проросийских звезд наказали рублем

02:43

"Услышим много страшных новостей": эксперт объяснил, что будет, когда мир устанет от войны в УкраинеВидео

02:05

Поезія незламних: Остап Ступка прочитал мощное стихотворение про войну в УкраинеВидео

Реклама
01:40

Применение Путиным ядерного оружия против Украины – маловероятно: глава Bellingcat объяснил почему

01:11

Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье

01:03

Сожгли море орков с техникой: под Харьковом ВСУ уничтожили колонну РФВидео

00:51

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

"Сирийский мясник" устроит ад в Украине: подробности о новом командующем РФВидео

00:25

Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

10 апреля, воскресенье
23:59

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавшихВидео

23:38

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

23:28

Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в ВоронежеВидео

23:11

В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

23:08

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:52

Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФВидео

22:50

"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

22:45

Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена АффлекаВидео

22:27

ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцевВидео

Реклама
21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под СеверодонецкомВидео

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

18:19

Шестое чувство не подводит: названы знаки с самой сильной интуицией

18:17

Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогдамнение

Реклама
17:54

В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членствоВидео

17:25

Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаВидео

17:22

Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

17:16

ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажемВидео

17:09

"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинкуВидео

16:47

Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митингВидео

16:38

"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантовВидео

16:31

Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасностиВидео

16:22

"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

16:11

Даже после поражения в войне с Украиной фашизм из России не исчезнетмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять