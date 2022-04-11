Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов / YouTube

Чай с розмарином нередко называют "натуральным обезболивающим", поскольку он способствует снижению риска хронических заболеваний - сердечно-сосудистых, диабета и даже деменции. Об этом сообщает портал GreenPost со ссылкой но новые исследования.

Чай с розмарином, говорят эксперты, обладает массой полезных свойств, среди которых – улучшение пищеварения и снятие отеков. Кроме того, чай имеет болеутоляющий эффект при мигрени или ломоте.

Также он помогает улучшить память и концентрацию, снижает стресс и риск панических атак. Наконец, чай с этой пряностью позволяет контролировать уровень сахара в крови при регулярном выпивании.

Далее ‒ правильное приготовление напитка заключается в добавлении ложки сушеных листьев розмарина в чашку с кипятком. Затем напитку следует настояться в течение пяти минут, после чего процедить. По вкусу можно добавлять мед или лимон.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

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