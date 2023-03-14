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Что нужно для роста яблони, чтобы радовала плодами и пышной кроной

14 марта 2023, 13:46
В Украине уже наступила весна и опытные садоводы готовятся к садовым работам.
Что нужно для роста яблони
Что нужно для роста яблони / коллаж фото pexels.com

Во многих садах люди держат плодовые деревья среди которых яблоня занимает не последнее место. Однако для того, чтобы это дерево могло радовать плодами, за ним нужно ухаживать.

Что нужно для роста яблони - первые и важные правила

Яблоня, как и любое другое растение - требует ухода и удобрения. Как правило, это дерево удобряют не только весной, но и в другие времена года, например, при подготовке к зиме.

Только удобренная почва может повлиять на рост и плодовитость яблони, а удобрять это растение можно практически всеми видами: и органическими, и минеральными, и органо-минеральными.

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Чем лучше подкормить яблони весной - что делать именно сейчас

Весной удобрять яблоню стоит особенным удобрением, ведь дерево нужно подготовить к урожаю.

Для получения большого количества плодов растение требуется удобрить калием или суперфосфатом, реже советуют удобрять яблоню азотом.

Во время цветения также можно использовать фосфор и опрыскивание мочевиной.

Как заставить плодоносить яблони - обхитрить природу

Для того, чтобы яблоня плодоносила - ей придется навредить и дать понять, что оно в опасности. Именно в тот момент, когда растение осознает, что всё не очень хорошо - оно стремится обзавестись плодами и семенами, то есть - оставить потомство.

Сделать это можно несколькими способами, самый универсальный и простой - кольцевой надрез.

Около основания скелетной ветви можно снять кору в виде кольца шириной в 2-3 сантиметра, перевернуть ее в противоположном направлении и примотать обратно пленкой. Таким образом, через пару месяцев кора прирастет к дереву, а отток питательных элементов нарушится. Это и простимулирует закладку цветения.

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