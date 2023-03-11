Что нужно делать в теплице весной: простые и эффективные средства для богатого урожая

Нужно ли перекапывать землю в теплице весной - простая и действенная народная мудрость.

Как правильно подготовить почву в теплице весной / УНИАН

Начало весны – одно из самых горячих промежутков времени у многих дачников и огородников. Именно в это время после зимы начинаются активные работы на приусадебных участках.

При этом у многих любителей выращивать на своем участке овощи и зелень нередко можно встретить теплицу. Отметим, что правильный уход за ней – залог богатого и полезного урожая. Поэтому вопрос, что можно посадить в теплице ранней весной – как никогда актуален именно сейчас.

Что нужно сделать в теплице весной

Одним из главных этапов весенних работ в теплице – это обеззараживание и борьба с вредителями. Поэтому ранней весной не забудьте продезинфицировать теплицу. Это существенно повлияет как на качество, так и на объемы будущего урожая. При правильной организации процесса дезинфекции можно добиться качественной борьбы с фитофторой.

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Чем лучше обработать землю в теплице весной

Существуют сразу несколько препаратов, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны эффективным результатом. И важно помнить, что при обработке земли органическими растворами следует закрывать опрыскиваемый участок пленкой для создания влажного тепла.

Обработка теплицы: что применить

серные шашки (продаются в хозяйственных магазинах и на рынках);

хлорная известь (ею опрыскивают теплицы и почву из расчета 400 грамм на ведро воды);

фитоспорин или медный купорос (обработка почвы);

хлорная известь;

хлорпикрин.

Чем помыть и обработать теплицу весной

При планировании очистки теплицы необязательно применять дорогостоящие препараты. Можно обойтись простыми, но эффективными средствами:

сделайте раствор хозяйственного мыла (промывать можно губкой или оконным очистителем);

простые синтетические средства очистки (бытовая химия), при этом удалять препарат с поверхности следует тряпкой;

попробуйте использовать горчичный порошок (влажной губкой протирая стенки и поверхности);

с хорошей стороны зарекомендовал себя раствор нашатырного спирта.

Что насыпать в теплицу весной

Одним из важных этапов весенних работ в теплице является перекопка почвы.

Что добавить:

перепревшие опилки;

раскисленный торф;

подготовленный грунт для теплиц;

верховой или низинный торф;

известняковая (доломитовая) мука;

комплексное минеральное удобрение с микроэлементами.

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