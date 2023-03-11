Что нужно делать в теплице весной: простые и эффективные средства для богатого урожая

Начало весны – одно из самых горячих промежутков времени у многих дачников и огородников. Именно в это время после зимы начинаются активные работы на приусадебных участках.
При этом у многих любителей выращивать на своем участке овощи и зелень нередко можно встретить теплицу. Отметим, что правильный уход за ней – залог богатого и полезного урожая. Поэтому вопрос, что можно посадить в теплице ранней весной – как никогда актуален именно сейчас.
Что нужно сделать в теплице весной
Одним из главных этапов весенних работ в теплице – это обеззараживание и борьба с вредителями. Поэтому ранней весной не забудьте продезинфицировать теплицу. Это существенно повлияет как на качество, так и на объемы будущего урожая. При правильной организации процесса дезинфекции можно добиться качественной борьбы с фитофторой.
Чем лучше обработать землю в теплице весной
Существуют сразу несколько препаратов, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны эффективным результатом. И важно помнить, что при обработке земли органическими растворами следует закрывать опрыскиваемый участок пленкой для создания влажного тепла.
Обработка теплицы: что применить
- серные шашки (продаются в хозяйственных магазинах и на рынках);
- хлорная известь (ею опрыскивают теплицы и почву из расчета 400 грамм на ведро воды);
- фитоспорин или медный купорос (обработка почвы);
- хлорная известь;
- хлорпикрин.
Чем помыть и обработать теплицу весной
При планировании очистки теплицы необязательно применять дорогостоящие препараты. Можно обойтись простыми, но эффективными средствами:
- сделайте раствор хозяйственного мыла (промывать можно губкой или оконным очистителем);
- простые синтетические средства очистки (бытовая химия), при этом удалять препарат с поверхности следует тряпкой;
- попробуйте использовать горчичный порошок (влажной губкой протирая стенки и поверхности);
- с хорошей стороны зарекомендовал себя раствор нашатырного спирта.
Что насыпать в теплицу весной
Одним из важных этапов весенних работ в теплице является перекопка почвы.
Что добавить:
- перепревшие опилки;
- раскисленный торф;
- подготовленный грунт для теплиц;
- верховой или низинный торф;
- известняковая (доломитовая) мука;
- комплексное минеральное удобрение с микроэлементами.
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