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Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

3 апреля 2023, 17:23
Все дело не только в том, что мы едим. Также, важно думать о своих привычках и стиле жизни.
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Долголетие - в ваших руках / Pixabay

Исследование, проведенное Гарвардским университетом Школы общественного здравоохранения Чана обнаружило пять привычек, которые могут продлить жизнь человека на десять и более лет.

Ученые исследовали данные за 34 года для 78 000 женщин и 27 лет для более чем 44 000 мужчин.

Результаты показали корреляцию между здоровым поведением и сердечно-сосудистыми проблемами: у женщин и мужчин, которые вели самый здоровый образ жизни, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 82% ниже, а вероятность смерти от рака — на 65% меньше, по сравнению с теми, кто вел наименее здоровый образ жизни.

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Исследование показало, что ответ на вопрос "в чем причина долголетия" очень прост. Сохранение этих пяти привычек может продлить жизнь человека на 10 и более лет.

1. Соблюдайте здоровую диету

Это не так просто, как кажется, особенно когда вы совмещаете работу, семью и социальные обязательства. Например, может возникнуть соблазн быстро перекусить в сети быстрого питания во время обеденного перерыва или заказать еду на вынос поздним вечером в офисе.

Но недавнее исследование, опубликованное в британском журнале The Lancet, показало, что плохое питание приводит к каждой пятой смерти. Это также может привести к таким проблемам, как высокое кровяное давление и диабет. Хорошая диета, по мнению исследователей, должна содержать минимально обработанные цельные продукты и злаки, овощи, фрукты, орехи и любые натуральные источники белка (например, рыбу и бобы).

Если вы серьезно настроены изменить свои привычки в еде, вам может помочь консультация с диетологом. Но для мгновенного вдохновения диета Ричарда Брэнсона выглядит неплохо: основатель Virgin Group каждый день ест мюсли (без сахара - авт.) и фруктовый салат на завтрак.

2. Ежедневно тренируйтесь

Что нужно делать чтобы стать долгожителем? Крайне важно выделить время для занятий спортом. Даже самые успешные бизнес-лидеры мира, такие как Опра Уинфри, Шерил Сэндберг и Билл Гейтс, считают физическую активность своим ежедневным приоритетом.

Исследование Национального института рака (NCI) показало, что даже небольшое количество ежедневных упражнений может увеличить продолжительность жизни на целых 4,5 года. Основная идея состоит в том, чтобы избежать бездействия, что может стать проблемой для тех, кто работает за столом. Несколько решений: организуйте стоячий стол, организуйте пешеходные встречи или посвятите 30 минут спортзалу до или после работы.

"Было доказано, что физическая активность помогает поддерживать здоровый вес тела, поддерживать здоровье костей, мышц и суставов, способствует психологическому благополучию и снижает риск некоторых заболеваний, в том числе некоторых видов рака", — сообщает NCI.

3. Поддерживайте здоровый вес

Согласно исследованию Гарварда, "контроль веса значительно снижает риск развития сахарного диабета, факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака молочной железы".

"Здоровый" вес варьируется от человека к человеку, но Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI) указывает, что индекс массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9 считается здоровым.

Возьмите себе за правило часто взвешиваться — не навязчиво, конечно. Исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения, показало, что те, кто реже следит за своим весом, чаще набирают вес. Начните рассматривать шкалу как инструмент, чтобы оставаться в пределах нормы.

4. Ограничьте потребление алкоголя

Что едят и пьют долгожители? Проще сказать, что они не пьют: алкоголь. Трудно избежать алкоголя — он появляется во время "счастливого часа", на конференциях, светских мероприятиях и многом другом. Но у него есть много недостатков. Во-первых, он может увеличить вашу талию и увеличить риск нескольких видов рака (например, груди, толстой кишки, пищевода).

Хотя может быть трудно ограничить потребление алкоголя. Однако имейте в виду, что публикация "Диетические рекомендации" правительства США определяет "умеренное употребление алкоголя" как одну порцию алкоголя для женщин в день и две порции для мужчин. Один эквивалент алкогольного напитка определяется как содержащий 14 граммов чистого спирта.

5. Не курите

Прошли десятилетия с тех пор, как табачная промышленность начала терять расположение публики. Поскольку риски для здоровья от курения становятся все более очевидными, предпринимаются дополнительные усилия по предупреждению людей об опасных побочных эффектах.

Это не значит, что избавиться от неприглядной привычки будет легко, но ваше тело будет вам благодарно в долгосрочной перспективе. Бывший президент Барак Обама был одним из успешных лидеров, бросивших курить. Он отказался от этой привычки, еще находясь у власти, и заявил, что "не курит" еще в 2017 году.

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