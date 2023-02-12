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Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрее

12 февраля 2023, 14:56
Ногти - это зеркало общего состояния здоровья и благополучия организма.
Маникюр на короткие ногти 2020
Маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Наверняка вы не раз спрашивали всезнающий Google о том, как отрастить ногти. Между тем, не существует научно доказанного метода ускорения роста ногтей. Но хороший уход за своим телом посредством правильного питания и использование следующих советов по укреплению ногтей может помочь отрастить длинные ногти, сделать их сильными и длинными с течением времени.

Ногти состоят из множества слоев твердого белка, называемого кератином. Ваши ногти являются важным индикатором вашего общего состояния здоровья. Здоровые ногти должны быть гладкими и твердыми, без вмятин и бороздок, однородного цвета.

Если ваши ногти растут медленнее, чем обычно, и вы хотите, чтобы они росли быстрее, есть несколько домашних средств и методов ухода, которые могут помочь.

Как отрастить ногти в домашних условиях

1. Принимайте биотин

Биотин является важным типом витамина B, который позволяет организму превращать пищу в энергию. Он также настоятельно рекомендуется в качестве добавки для укрепления волос и ногтей.

Несколько исследований на людях показывают, что ежедневный прием добавки с биотином может помочь укрепить ногти. Некоторые ученые утверждают, что ежедневная доза биотина в 2,5 миллиграмма может улучшить прочность ногтей всего за несколько недель. Биотин можно найти в природе в:

  • пивные дрожжи
  • вареные яйца
  • сардины
  • орехи и ореховые масла
  • цельнозерновые
  • соя и другие бобы
  • цветная капуста
  • бананы
  • грибы

2. Используйте укрепители для ногтей

Мягкость ногтей делает ногти более склонными к поломке, что увеличивает потребность в отрастании ногтей. Чтобы ногти не ломались, специалисты обычно рекомендуют средства для укрепления ногтей. Это вещества, которые наносятся на ногти как лак, а затем удаляются жидкостью для снятия лака.

Это полезно для укрепления ногтей и предотвращения ломкости в краткосрочной перспективе. Тем не менее, эксперты говорят, что длительное использование средств для укрепления ногтей иногда может привести к тому, что ногти станут более слабыми и более склонными к поломке.

3. Избегайте наклеивания ногтей и токсичных лаков

Исследователи из надежного источника обнаружили, что регулярное использование наклеенных искусственных ногтей может ослабить настоящие ногти и сделать их более склонными к поломке. Лучший вариант — красить ногти лаками для ногтей, которые содержат мало токсичных химических веществ или совсем не содержат их.

Ищите составы на водной основе, которые указывают, что они не содержат токсинов.

4. Практикуйте хороший уход

Регулярный уход за ногтями также может помочь укрепить ваши ногти, стимулируя их рост и уменьшая ломкость. Некоторые способы сохранить ваши ногти в хорошем состоянии включают в себя:

  • держать ногти сухими и чистыми, что препятствует росту бактерий под ними
  • острые маникюрные ножницы или кусачки, чтобы подстричь ногти прямо поперек, а затем скруглить кончики ногтей в мягкую кривую
  • увлажнять руки и ногти лосьоном, обязательно втирая его в ногти, особенно у основания, где расположены кутикулы
  • не кусать ногти и не стричь "под корень"

Плохое здоровье может привести к неправильному росту ногтей. Некоторые распространенные проблемы роста ногтей включают в себя:

  • изменения в цвете
  • изменения толщины или формы
  • отделение ногтя от окружающей кожи
  • кровотечение
  • отек или боль вокруг ногтей
  • медленно растущие ногти

Медленно растущие ногти приходят с возрастом, но также могут быть признаком болезни или дефицита питательных веществ. Они даже могут быть вызваны некоторыми лекарствами.

Гормоны также играют роль в стимулировании роста ногтей. У молодых людей ногти растут быстрее, чем у пожилых людей, а у мужчин и беременных женщин ногти растут быстрее, чем у других. У здоровых взрослых средний рост ногтей составляет около 3,5 миллиметров в месяц.

Ваши ногти являются отражением вашего общего состояния здоровья. Важно придерживаться здоровой диеты, если вы хотите крепкие, быстрорастущие и здоровые ногти. Это включает в себя хорошо сбалансированную диету, полную свежих фруктов и овощей, нежирных источников белков, достаточного количества углеводов и большого количества полезных жиров.

Однако иногда ногтям нужна небольшая помощь, чтобы они стали здоровее и сильнее. Вот где домашние средства могут помочь. Помните, вы не можете заставить свои ногти расти быстрее, как по волшебству. Но если вы позаботитесь о них, они станут крепче и прослужат дольше, что сделает их менее склонными к поломке.

По материалам Healthline.

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